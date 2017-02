A 19-a zi de proteste in Capitala: Peste 400 de manifestanti s-au adunat in Piata Victoriei

In Piata Victoriei sunt la aceasta ora peste 400 de manifestantiProtestul este pasnic, iar numarul protestatarilor pare stabil, nu se vad venind grupuri semnificative. Sunt si cativa copii mai mari, cu parintii.Se aud si cateva fluiere ce insotesc zgomotul vuvuzelelor.Manifestantii asaza candele pe inscriptia "Democratia # Rezista", ce a fost scrisa cu creta, pe asfalt, in cursul zilei, in timpul protestului copiilor19.55 Manifestantii flutura stegulete si sufla in vuvuzele. In fata e un grup ce scandeaza "Demisia"La ora, in Piata protesteaza circa 150-200 de persoane.Manifestantii sunt rasfirati in zona de protest, care e imprejmuita din loc in loc cu grilaje de protectie ale Jandarmeriei.