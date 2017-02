UPDATE Peste 100 de persoane au participat sambata la protestul din fata Palatului Cotroceni

Oamenii au scandat lozinci atat impotriva presedintelui Iohannis, cat si impotriva procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Printre lozinci s-au aflat "Demisia, Demisia", "Tu ai stricat, ca ne-ai instigat", "DNA fara cucuvea", "Suspendat si judecat".Pe pancartele purtate de participantii la protest se puteau citi urmatoarele mesaje: "Jos labele de pe justitie! Jos Iohannis! Jos Kovesi!", "Noi romanii ceilalti sustinem Guvernul", "Romani, hai sa fim uniti", "Coruptia in DNA, nu in ADN", "Respectati votul poporului", "Luptam, luptam, Guvernul aparam", "Vrem pace", "Daca plagiezi, poti sa arestezi", "Tovarase profesor, da casele inapoi".La ora 18.30, manifestantii au aprins mai multe lumanari in fata gardului instituit de jandarmi.Protestul s-a incheiat in jurul orei 20.15 fara incidente, echipaje ale Jandarmeriei si Politiei Rutiere aflandu-se in zona pentru asigurarea ordinii publice.