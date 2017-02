Ministerul Transporturilor: Gratuitatea calatoriilor studentilor pe CFR nu va fi modificata

"In urma discutiei, s-a convenit cu privire la faptul ca toate masurile cuprinse in Programul de Guvernare vor fi respectate si implementate, iar in cazul gratuitatii calatoriilor studentilor pe calea ferata aceasta nu va fi modificata si va ramane in forma prevazuta in OUG nr 2/2017", se arata in comunicatul transmis sambata de Ministerul Transporturilor, citat de News.ro.Senatorul PNL Florin Citu, care a sustinut in Comisia de buget un amendament la OUG 2/20017 privind gratuitatea pentru studenti la calatoria pe CFR, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca renunta la aceasta propunere. Citu sustinea ca amendamentul sau a fost admis de catre PSD doar ca sa mascheze alte "cheltuieli faraonice" prevazute in bugetul pe 2017.Comisia de buget-finante a Senatului a dat, marti, aviz favorabil, cu amendamente, proiectului de Lege de aprobare a OUG 2/2017 care prevede ca studentii beneficiaza de gratuitate la calatoriile cu trenurile companiei CFR.Unul dintre amendamentele admise a fost cel al lui Florin Citu (PNL) si Eugen Teodorovici (PSD) prin care gratuitatea era restransa doar la calatoriile pe care un student le face intre localitatea de domiciliu si cea in care studiaza.Un alt amendament, propus de Eugen Tedorovici si Stefan Mihu (PSD), stipuleaza ca de acelasi tratament preferential vor beneficia si elevii de liceu.