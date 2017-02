VIDEO Pitesti: Cateva mii de oameni la mitingul organizat de PSD Arges pentru sustinerea Guvernului Grindeanu

Oamenii poarta steaguri tricolore si drapele ale Uniunii Europene, dar si pancarte prin care isi exprima sustinerea pentru actualul guvern."Votul meu conteaza", "Luati mana de pe Guvern" si "Iohannis, fii presedintele tuturor romanilor" sunt doar cateva dintre mesajele transmise de participantii la miting.La actiune participa pitesteni, cetateni veniti din alte localitati ale judetului, dar si parlamentari si alesi locali social-democrati.PSD Arges a anuntat ca organizeaza sambata, la Pitesti, un miting de sustinere a Guvernului Grindeanu, la care sunt invitati sa participe toti cei care doresc aplicarea programului de guvernare.Actiunea este programata intre orele 17.00 si 19.00, in Piata Vasile Milea din centrul municipiului Pitesti, potrivit unui comunicat transmis de PSD Arges."Este un miting autorizat, dedicat tuturor argesenilor, nu numai pentru membrii si simpatizantii PSD, ci pentru toti cei care vor sa se respecte programul de guvernare. Mesajul nostru este de stabilitate, solidaritate si unitate. In continuare, speram ca putem trai impreuna, in tara noastra. Romania este a tuturor romanilor si nu trebuie divizata de dispute politice si diferente de opinie. Milioanele de voturi primite in 11 decembrie ne obliga sa aplicam proiectul de guvernare", se arata in comunicat.