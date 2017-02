Sevil Shhaideh, despre o eventuala rectificare bugetara: Nu pot sa va spun ce sentimente am sau ce observatii as putea avea

Prezenta sambata la Ploiesti, unde a avut o intalnire cu primari, alesi locali si parlamentari din Prahova, Sevil Shhaideh a spus, intrebata fiind daca se ia in considerare o rectificare negativa a bugetului cauzata de colectarea sub asteptari, ca nu poate spune acum "ce sentimente sau ce observatii" ar putea avea despre rectificarea de buget."Va rog sa ne permiteti, daca ne permiteti, sa incepem totusi sa executam acest buget, sa vedem ce se intampla cu colectare a veniturilor si partea de rectificare va fi pozitiva sau negativa, sa vedem la nivelul lunii iunie-iulie ce se intampla. Pana atunci eu nu pot sa va spun ce sentimente am sau ce observatii as putea avea, daca o sa fie sau nu o sa fie. Haideti sa vedem mai intai acest buget adoptat, promulgat, publicat in Monitorul Oficial, ne apucam de treaba si sa vedem exact unde vom fi", a spus vicepremierul.De asemenea, intrebata daca, in situatia in care ar fi fost sef al Guvernului, ar fi sustinut cu aceeasi convingere Ordonanta 13 cu care a facut acest lucru premierul Sorin Grindeanu, Sevil Shhaideh a evitat sa raspunda."Deja cred ca s-au spus foarte multe, iar eu nu pot sa ma pun in... daca as fi fost, daca n-as fi fost, permiteti-ma sa fiu astazi ceea ce sunt, vice prim-ministru si ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene", a spus Shhaideh.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca a promulgat legea bugetului de stat si bugetul asigurarilor sociale, el mentinandu-si insa obiectiile cu privire la cifrele pe care este construit bugetul pe 2017, motiv pentru care a cerut Guvernului responsabilitate.