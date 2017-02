VIDEO Bucuresti: Politia s-a autosesizat in cazul educatoarei care ar fi agresat verbal un copil de 3 ani

Reprezentantii Politiei Capitalei precizeaza ca autosesizarea a venit ca urmare a materialelor aparute in mass-media cu privire la comportamentul unei persoane care are in grija copii de varsta prescolara, in cadrul unei gradinite situate pe raza Sectorului 2, fiind declansate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva.La randul sau, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Marian Banu, a anuntat ca inspectoratul va declansa, luni dimineata, cercetari in acest caz.Animale, prosti, boi. Sunt doar cateva dintre cuvintele pe care le foloseste o educatoare din Bucuresti la adresa copiilor de trei ani, pe care ar trebui sa-i educe, potrivit Digi24.ro O mama a descoperit acest lucru, dupa ce copilul a inceput sa aiba acasa un comportament ciudat. Plangea din nimic si refuza sa mai mearga la gradinita."Spune tu ce sa ii fac eu lu animalul asta! Si animalul daca ii spui .. uite, ma, cum sta acolo. Da jos pantalonii mai repede ca mi-ai distrus sanatatea!", se aude in inrergistrare.