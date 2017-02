Actorul Dan Bordeianu a venit la protestul copiilor cu sotia si fetita si ii transmite ministrului Olguta Vasilescu un mesaj: Reactia pe care o aveti este mizerabila

Directia pentru Protectia Copilului Sibiu a venit in apararea parintilor care si-au adus copiii la protestele din ultimele saptamani, aratand ca demersul lor nu incalca nicio lege. Ba mai mult, interdictia copiilor de a participa la manifestatii ar ingradi drepturile parintilor, potrivit

.

DGASPC Sibiu citeaza Conventia Drepturilor Copilului a ONU, potrivit careia "orice copil are dreptul la libertatea de a gandi, de a avea o religie, de a participa la intruniri pasnice care nu incalca drepturile celorlalti".

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri, la Craiova, ca cei care au iesit in strada pentru ca vor sa se respecte legea ar trebui sa respecte, la randul lor, Legea 272/2004 care prevede ca parintii nu au voie sa isi ia copiii la mitinguri, potrivit Agerpres."Cei care au iesit in strada au iesit pentru ca vor sa nu se mai incalce legea. Exista Legea 272/2004 care prevede foarte clar ca parintii nu au voie sa isi ia copiii la mitinguri, sa-i expuna. Deci, daca au iesit in strada pentru respectarea legii, ar trebui sa stie si ei ca exista o lege care le interzice sa isi ia copiii acolo", a spus Vasilescu intr-o conferinta de presa.