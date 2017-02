Ancheta in Lituania pentru propagarea de informatii false privind un viol ce ar fi fost comis de soldati germani

Parchetul lituanian a anuntat vineri ca a deschis o ancheta privind propagarea de acuzatii false legate de un presupus viol care ar fi fost comis de soldati germani desfasurati recent de NATO in statul baltic, relateaza AFP, citata de News.ro.





Ancheta a fost lansata in urma unui e-mail, calificat drept fals de politia lituaniana, trimis saptamana aceasta presedintelui Parlamentului si fortelor de ordine, afirmand ca barbati care vorbeau germana, in uniforma, au violat o minora in apropiere de o cazarma din centrul tarii.





"Informatia a fost verificata si vedem ca infractiunea nu a avut loc', a declarat procurorul sef al regiunii centrale Kaunas, Darius Valkavicius, insarcinat cu ancheta. El a adaugat ca "mesajul electronic a fost trimis dintr-o tara din afara UE".





"Este o provocare orientata impotriva eforturilor NATO de a spori securitatea pe flancul estic", a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a Ministerului Apararii, Vita Ramanauskaite, potrivit careia ministrii Apararii din Lituania si Germania au discutat dosarul in cursul unei reuniuni ce a avut loc saptamana aceasta.





Cateva sute de soldati germani au ajuns luna aceasta in Lituania, in cadrul unui batalion multinational al NATO - unul dintre cele patru pe care Alianta le desfasoara pe flancul sau de est.





Fara a cita acest incident, ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, a avertizat vineri in legatura cu stirile false care "submineaza credibilitatea institutiilor democratice".