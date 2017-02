Aproape 1.000 de persoane care calatoreau cu trenul fara bilet, prinse in doar doua zile

Politita Romana informeaza 962 de persoane care calatoreau fara bilet au fost depistate, in urma unei actiuni desfasurate, in doua zile, in trenuri si in statiile de cale ferata.





In zilele de 15 si 16 februarie a.c., Directia de Politie Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, impreuna cu CFR Calatori, a organizat o actiune in statiile de cale ferata si in trenuri, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala.





Astfel, peste 770 de politisti de la transporturi au patrulat in 467 de statii CF si peste 700 trenuri de calatori. 962 de calatori fost gasiti in neregula si au platit bilet cu suprataxa, valoarea totala a taxelor si suprataxelor fiind de 10.000 de lei, potrivit comunicatului IGPR.





Politistii au depistat si 10 vanzatori ambulanti neautorizati, 5 persoane date in urmarire si 3 banuite de savarsirea de infractiuni.





Totodata, au fost constatate si 29 de infractiuni si aplicate 377 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 80.800 de lei, dintre care 214 la Legea pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 14 la Legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, 71 la H.G. pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane, 4 la Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, iar 74 la alte acte normative. Au fost confiscate bunuri in valoarea de 3.546 de lei.





Actiunile de control se vor derula si in perioada urmatoare, in toate trenurile de pasageri, la nivelul intregii retele feroviare.





Conform HG 203/1994 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane pentru un calator care refuza achitarea biletului de taxare in tren, se intocmeste un proces verbal de contraventie.





Conform reglementarilor in vigoare, pasagerii care urca din punctele de oprire unde nu sunt case de bilete, au obligatia de a se prezenta imediat dupa urcarea in tren la personalul feroviar pentru a-si cumpara bilete, la un tarif similar celui de la casa de bilete.