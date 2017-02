Profesoara de la seminarul teologic Piatra Neamt acuzata de relatii sexuale cu un elev care s-a sinucis, plasata in arest la domiciliu

Profesoara in varsta de 40 de ani de la Seminarul Teologic din Piatra Neamt, arestata preventiv dupa ce ar fi intretinut relatii sexuale cu un elev de la o clasa la care femeia preda limba romana si care la sfarsitul anului trecut s-a sinucis, a fost plasata in arest la domiciliu, potrivit News.ro





Magistratii Tribunalului Neamt au admis, vineri, contestatia depusa de femeie la masura arestarii preventive si au dispus plasarea acesteia in arest la domiciliu. Decizia este definitiva.





Femeia a fost retinuta marti, pentru act sexual cu un minor, iar miercuri magistratii Judecatoriei Piatra-Neamt au admis propunerea de arestare preventiva.





Potrivit anchetatorilor, profesoara, care preda limba romana la Seminarul Teologic din Piatra Neamt, este acuzata ca a intretinut relatii sexuale cu un elev de clasa XI-a, timp de aproape jumatate de an. In luna noiembrie a anului trecut, adolescentul s-a sinucis, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz.





Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, Elena Bulgarea, declara ca cercetarile in cazul profesoarei au fost declansate in urma anchetei facute dupa sinuciderea elevului.





Conform presei locale, profesoara este casatorita cu un preot si are trei copii, fiind insarcinata.