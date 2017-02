Donald Tusk saluta angajamentul fata de proiectul european si subliniaza importanta ireversibilitatii luptei anticoruptie din Romania

Donald Tusk a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre importanta statului de drept si a luptei anticoruptie pentru ca cetatenii sa poata beneficia de toate oportunitatile care decurg din apartenenta la Uniunea Europeana.De asemenea, liderul european a subliniat necesitatea inregistrarii unor progrese in lupta anticoruptie si a asigurarii ireversibilitatii acestui proces in acord cu asteptarile inalte ale societatii romane, precum si cu valorile UE.Intalnirea dintre Donald Tusk si Sorin Grindeanu are loc in urma protestelor antiguvernamentale masive din Romania, care au dus la abrogarea OUG 13.