SURSE Procurorul Negulescu si-a depus vineri seara demisia din magistratura

CSM a admis solicitarea magistratului de incetare a activitatii la DNA Ploiesti, el urmand sa isi continue activitatea la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina. Procurorul-sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, joi, ca nu poate comenta cazul procurorului Mircea Negulescu pentru ca este o cercetare disciplinara in curs.La randul sau, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut miercuri Inspectiei Judiciare sa faca verificari in cazul magistratului DNA Mircea Negulescu, in urma difuzarii unei inregistrari audio a unei discutii telefonice cu sotia unui inculpat dintr-un dosar. Inspectia Judiciara a fost sesizata dupa ce postul Romania TV a difuzat, marti, o inregistrare audio in care este redata o discutie intre doua persoane, una dintre acestea fiind prezentata drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti.In inregistrare, procurorul Mircea Negulescu ar vorbi la telefon cu sotia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat intr-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu ii dezvaluie sotiei lui Vlad Constantin date si amanunte din dosare penale. Dupa ce au fost difuzate inregistrarile, Vlad Constantin a confirmat ca discutia este intre sotia sa si procurorul Negulescu."Domnul Negulescu e avid dupa denunturi. Eu am ajutat toate organele de cercetare penala. Pe mine m-au trimis si ma trimit si acum la psihiatrie. Nu stiu de ce. Pe mine ma trimit la psihiatrie si pe urma imi dau dreptate. Eu nu am depus denunt impotriva domnului Negulescu. Sunt anumiti procurori care nu stiu cum au ajuns procurori. I-am spus ca are un caracter josnic. Mi-a spus ca nu poate sa faca acel dosar pentru ca nu il lasa nu stiu cine. Nu ma tem pentru nimeni. Ma ia, ma leaga, imi dau drumul. Eu sunt un as al tehnicii. Eu i-am filmat pe Marta si Radu Nemes in avion. Mi s-au creat probe de santaj, dar i-am inregistrat eu", a spus Vlad Constantin la Romania TV.Mircea Negulescu a facut ancheta din dosarul in care sunt cercetati Victor Ponta si Sebastian Ghita, privind vizita lui Tony Blair in Romania si este martor in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Procurorii DNA aratau, in martie 2016, cand fostul adjunct al Parchetului Curtii de Apel (PCAB) Ploiesti Aurelian Mihaila a fost arestat, ca acesta ar fi incercat sa il discrediteze, in anul 2014, pe Mircea Negulescu, care atunci era la PCAB si facea cercetari in dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, in care au fost trimisi in judecata Razvan Alexe, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu, precum si mai multi oameni de afaceri prahoveni ale caror firme aveau contracte cu Consiliul Judetean Prahova.In anul 2015 Mircea Negulescu a plecat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti la DNA Ploiesti si este martor in dosarul in care sunt judecati fostii sai colegi, procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, alaturi de Sebastian Ghita, fostul sef al IPJ Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.