VIDEO FOTO Zeci de persoane au iesit in strada vineri si la Pitesti, Cluj, Timisoara si Oradea

Unii participanti la manifestatie au purtat pancarte cu mesaje impotriva Guvernului Grindeanu, a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, si impotriva coruptiei: "Jos Guvernul tradator, si Dragnea la vorbitor!", "Coruptia ucide!" sau "Rezist" au fost cateva dintre mesajele afisate, mai scrie portalul citat.Proteste impotriva Guvernului au avut loc vineri seara si in alte orase, precum Cluj si Timisoara, la Oradea organizatorii manifestatiilor strangand semnaturi pentru Proclamatia Romania 2017, lansata de Initiativa Timisoara si de Coruptia Ucide, relateaza Agerpres.Un grup de 25 de persoane au protestat vineri seara in Piata Unirii din Oradea, dupa ce, in cursul zilei, la Institutia Prefectului Bihor a fost depus un document in care se solicita demisia Cabinetului Grindeanu, semnat de doi dintre organizatorii protestelor, Sebastian Duma si Cristian Clapan."Astazi am depus o cerere oficiala pentru demisia Guvernului, semnata de doi dintre cei care am organizat protestele in Oradea, in speta eu (Sebastian Duma, n.r.) si Cristian Clapan, semnata de noi, dar in numele protestatarilor din Oradea. Am precizat acolo seria de motive pentru care consideram ca acest guvern nu mai este credibil, asa cum o spunem deja din 18-20 ianuarie. In continuare ne mentinem solicitarea ca acest guvern sa demisioneze, asa cum s-a intamplat si la Bruxelles, astazi", a declarat pentru Agerpres Sebastian Duma.Guvernantilor li se reproseaza ca, in pofida avertismentelor din sistemul judiciar, de la Ambasadele occidentale, de la presedintele Klaus Iohannis, precum si din strada, au ales sa adopte Ordonanta 13 in toiul noptii, "hoteste", precum si faptul ca "sfideaza" si "se comporta cu aroganta in continuare"."Eu cred ca sunt motive suficiente ca domnul Grindeanu sa se retraga, sa-si dea demisia, sa avem un alt guvern din partea acestei aliante, care sa prezinte incredere. Nu credem ca domnii Dragnea si Tariceanu, care - sa nu fim naivi! - lucreaza impreuna, nu credem ca au renuntat la planul de a se face scapati. De puscarie, unul dintre ei, iar celalalt, de o posibila condamnare", a afirmat Duma.Acesta a mentionat ca urmeaza si alte forme de rezistenta si organizare, pe langa proteste. Duminica seara se preconizeaza un numar mai mare de protestatari si un mars prin oras, ocazie cu care, in Piata Unirii, se vor aduna semnaturi de sustinere pentru Proclamatia 2017."Am avut si noi proclamatia noastra, dar pana la urma am decis sa sustinem Proclamatia 2017, care este izvorata din Proclamatia Initiativei Timisoara. Vom aduna semnaturi de sustinere pentru aceasta proclamatie. Am inchiriat, pentru o luna, o casuta postala pentru cei care vor sa trimita din alte zone din Bihor sau din tara, dar vom aduna semnaturi si aici in Piata. Le vom aduna pana cand le vom trimite in mod oficial la Parlament, la Presedintie, la Guvern sau unde va mai fi cazul", a precizat Sebastian Duma.Cei 25 de oradeni, adunati in cerc sub un tricolor, au scandat, "acompaniati" de fluiere si vuvuzele, fluturand drapele, sloganuri precum: "Demisia! Demisia! Demisia!", "La zero grade/Guvenul cade/ La minus cinci/Si doi presedinti!", "Apararea, Judecarea/Cu celeritate/Nu tergiversate!", "Cu executare/Nu cu suspendare!", "Asta e hotie/Nu democratie!" si "Asta e tradare/Nu e guvernare!".Aproximativ 100 de persoane au revenit vineri seara, incepand cu ora 19.00, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, pentru a protesta impotriva Guvernului Grindeanu si a PSD.Manifestantii au marsaluit si prin zona centrala a orasului si au scandat lozinci antiguvernamentale si anti-PSD.Recordul de protestatari la Cluj-Napoca, peste 50.000, a fost inregistrat pe 5 februarie.Circa 60 de persoane au fost prezente vineri seara, in Piata Victoriei din Timisoara, in a 18-a seara a protestelor declansate in 31 ianuarie.Repertoriul scandarilor a fost mult mai sarac decat in serile anterioare, oamenii limitandu-se la lozincile mobilizatoare de genul "Timisoara trezeste-te" sau "Rezistam".Organizatorii protestului au sustinut ca duminica se asteapta sa fie din nou mai multa lume la miting, in timpul saptamanii reunindu-se doar cateva zeci de persoane, pentru ca manifestatiile sa nu fie intrerupte si sa fie mentinut spiritul lor.Dupa aproximativ o ora, oamenii au parasit Piata Victoriei.