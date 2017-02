A 18-a zi de proteste in Capitala: Circa 700 de persoane manifesteaza in Piata Victoriei - "Rezistam, nu cedam"

Principalele momente ale protestului de vineri seara:______________Dupa intonarea imnului, manifestantii au reluat scandarea la unison "Demisia, demisia"Cele circa 700 de persoane aflate la aceasta ora in Piata Victoriei au aprins lanternele telefoanelor si canta imnulManifestantii striga "Demisia" deja de 10 minute incontinuuPeste 600 de persoane manifesteaza la aceasta ora in Piata VictorieiCirca 500 de oameni striga "Rezistam, nu cedam"In Piata la aceasta ora s-au strans circa 400 de oameni, care striga Rezistam! si "Abrogarea nu sterge tradarea!"Circa 300 manifestanti s-au adunat pana acum. Se scandeaza "PSD ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia" si "Zi de zi aici vom fi".Pana la aceasta ora, jandarmii nu au incercuit perimetrul cu garduri de protectie.La ora, aproximativ 200 de persoane s-au strans in Piata Victoriei. Oamenii sufla in goarne si fluiere, iar grupuri restranse in fata scandeaza "Demisia!" si "Hotii!".Ca si in alte seri, unele dintre masinile care trec prin Piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.Joi seara, in a 17-a zi consecutiva de proteste antiguvernamentale, in Piata Victoriei au manifestat circa 600 de persoane