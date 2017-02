Mihai Gadea si Mugur Ciuvica, audiati in instanta ca martori in dosarul RCS&RDS

Primul care a dat declaratii in fata instantei a fost Mihai Gadea, el oferind detalii in legatura cu difuzarea de catre Antena 3, in mai 2013, a unui spot publicitar, prin care opinia publica era informata ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie din fotbal.Mihai Gadea a spus in sala de judecata ca Antena 3 si Antena TV Group sunt doua entitati juridice care functioneaza independent, intre care exista un protocol de colaborare privind difuzarea de materiale promotionale. Camelia Voiculescu apare in actionariatul ambelor societati, dar ea nu este implicata in deciziile editoriale ale postului Antena 3."Nu am fost niciodata cenzurat, nu mi s-a dictat niciodata ceva de Camelia Voiculescu. Nu am primit ordine privind activitatea editoriala. Au fost dialoguri sociale, firesti, dupa anumite emisiuni. Pe Sorin Alexandrescu l-am cunoscut putin, cand a venit ca director executiv la Antena 1. In afara unor dialoguri firesti, nu am avut alte raporturi cu acesta. Fiecare isi vedea de postul sau", a afirmat Gadea.Directorul Antena 3 le-a mai spus judecatorilor ca spoturile de publicitate sunt difuzate printr-un automatism, fara ca televiziunea care le difuzeaza sa poata interveni, iar intreaga responsabilitate ii revine celui care il produce.In cazul promo-ului "Exploziv! Mita in fotbal: 3,5 mil euro. Ancheta jurnalistica in curand", Gadea a mentionat ca acesta a fost produs de Antena Group si a urmat traseul clasic de difuzare pe Antena 3, insa el nu a stiut de el inainte de retinerea lui Sorin Alexandrescu."Despre ancheta jurnalistica despre care se spunea in spot am aflat doar dupa momentul retinerii lui Sorin Alexandrescu. Am aflat ca era o ancheta jurnalistica facuta de cei de la Antena 1 vizand fapte de coruptie. Documentele care stau la baza acestei anchete jurnalistice le-am vazut ulterior, cand totul a devenit public. Din punctul meu de vedere, acele documente impuneau declansarea unei anchete jurnalistice. Sorin Alexandrescu era abilitat sa desfasoare o ancheta jurnalistica, el avand atributii editoriale in Antena TV Group", a adaugat Gadea.El a aratat ca, dupa retinerea lui Sorin Alexandrescu, a discutat cu Camelia Voiculescu despre modul in care Antena 3 ar putea da un comunicat, ce urma sa fie citit pe post, insa el s-a opus."Dupa retinerea lui Sorin Alexandrescu am avut mai multe discutii la telefon sau fata in fata cu Camelia Voiculescu cu referire la acel eveniment. Stiu ca aceasta a considerat ancheta ca fiind nedreapta si promovata impotriva Intact Media. Cred ca a folosit cuvintele capcana sau inscenare. Am discutat despre modul in care postul Antena 3 ar putea da un comunicat, prin care sa ne spunem punctul de vedere. Camelia voia ca acel comunicat sa fie citi pe post de Andreea Berecleanu, dar eu m-am opus. Camelia a dorit sa promovam un comportament echilibrat, iar pe primul loc trebuie sa fie prezumtia de nevinovatie", a explicat Gadea.Tot la acest termen a fost audiat in calitate de martor si Mugur Ciuvica.El le-a spus magistratilor ca, in 2013, a intrat in posesia unui contract semnat intre SC Bodu SRL si RCS/RDS privind achitarea unei sume de bani de catre RCS/RDS, in valoare de 1,7 milioane euro, pentru prestarea de servicii de publicitate si marketing.Ciuvica a precizat ca documentele le-a primit la sediul Grupului de Investigatii Politice, intr-un plic fara nicio mentiune pe el, de la o sursa anonima, dupa care le-a postat pe site si apoi a trimis si mailuri catre alte redactii."Noi primim foarte multe informatii, dar le publicam doar pe cele care le consideram de interes public si le verificam. Eu am terminat facultatea de medicina, dar ma ocup cu aceasta asociatie - Grupul de Investigatii Politice. In general, sursele noastre isi doresc anonimatul si de cele mai multe ori raman anonime in relatia cu noi. Asa a fost si in cazul de fata. Atunci nu il cunosteam pe Sorin Alexandrescu. Poate m-am intalnit cu el pe hol, nu stiu, ca eu sunt invitat la televiziuni. In ziua in care noi am publicat materialul, am aflat ca Alexandrescu a fost retinut. Nu pot sa imi exprim un punct de vedere asupra modului in care Alexandrescu a intrat in posesia contractului dintre Bodu SRL si RCS/RDS. Noi aveam suspiciuni ca acel contract era o mita mascata sau un comision platit de RCS lui Mitica Dragomir, in schimbul cedarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal (...) Noi am publicat materialul pe la pranz si ne-a sunat Mitica Dragomir care ne-a reprosat ceea ce i-am facut, iar cei care se ocupau cu fabricarea dosarului, afland din convorbirile noastre telefonice ca o sa publicam documentele, s-au dus si l-au ridicat pe Alexandrescu", a spus Ciuvica.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 17 martie, cand vor fi audiati doi martori.Pe 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe omul de afaceri Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul privind santajarea administratorului RCS&RDS Ioan Bendei.In acelasi dosar, directorul general Antena TV Group, Sorin Alexandrescu, a fost condamnat la trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru santaj in forma continuata, iar Camelia Voiculescu, asociat si administrator al societatilor Antena TV Group, Antena 3 si Intact Production, a primit doi ani cu suspendare, pentru complicitate la santaj in forma continuata.De asemenea, Serban Pop, fost presedinte al ANAF, a fost condamnat la doi ani inchisoare cu executare, iar SC Antena TV Group SA a fost obligata la plata unei amenzi penale de 350.000 de lei. In schimb, instanta a dispus achitarea lui George Daniel Matiescu, imputernicit al Intact Publishing, precum si a societatilor SC Intact Publishing si SC Antena 3 SA, acuzate de DNA de santaj si complicitate la santaj in forma continuata. Decizia nu e definitiva iar apelul se judeca la Inalta Curte.Potrivit DNA, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat in mod repetat si gradual acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, administratorul firmei RCS&RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat."In mod concret, inculpatul Alexandrescu a exercitat acte de amenintare cu publicarea, prin intermediul entitatilor media, a unor documente care, in opinia sa, argumentau o pretinsa fapta de coruptie savarsita de partea vatamata, in situatia in care acesta nu ar fi acceptat semnarea unui contract de retransmisie a posturilor de televiziune apartinand Antena TV Group la un pret dorit de inculpat. Semnarea contractului in conditiile impuse de inculpat, respectiv la o valoare de 6.480.000 euro/an, pe o durata de 5 ani, ar fi garantat stingerea litigiilor existente pe rolul instantelor, oprirea campaniei media impotriva societatii pe care o reprezenta partea vatamata si a persoanelor din conducerea acelei societati", sustin procurorii.