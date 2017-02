Sorin Grindeanu despre abrogarea OUG 13: Cand iei o decizie si in societate apar proteste, inseamna ca decizia nu a fost corecta si o retragi / Respect opinia protestatarilor si le apreciez creativitatea

"Eu am urmarit in aceasta perioada toate protestele, si atunci cand au fost zeci de mii, si acum cand nivelul protestului a mai scazut. Respect opinia protestatarilor. Apreciez faptul ca au fost proteste desfasurate in ordine, ba chiar apreciez foarte mult creativitatea de care multi dintre concetatenii nostri au dat dovada in aceasta perioada. Sa stiti ca mesajele pe care le-au transmis le-am inteles", a sustinut seful Guvernului."Faptul ca noi, si guvernul pe care il conduc, am luat decizia de a abroga OUG 13 la cateva zile e dat de urmatorul lucru: chiar daca la un anumit moment iei o decizie care poate fi discutabila. iar apoi in societate apar proteste, inseamna ca decizia ta nu a fost cea corecta, iar acea decizie trebuie sa o retragi, iar acest lucru l-am facut", a mai spus Grindeanu.