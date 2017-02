Sindicatul medicilor "Promedica" isi exprima sprijinul pentru colegii de la Spitalul Colentina

In comunicatul remis redactiei si semnat de dr. Marian Stamate, comunicator al Sindicatului Promedica si al Uniunii Sindicale a Medicilor "Alianta Medicilor", sindicatul afirma ca "incurajeaza performanta clinica si manageriala, lupta pentru stoparea exodului medicilor romani si, de asemenea, pentru intoarcerea specialistilor romani din strainatate si se opune abuzurilor si nedreptatilor, deopotriva ilegale si imorale"."Toate acestea se pot realiza prin reconfigurarea legislatiei ce vizeaza sistemul medical, punerea in acord a veniturilor cu responsabilitatea fara precedent si fara egal a actului medical, flexibilizarea programului de munca, normarea corecta si motivanta a muncii, prevederi clare in privinta orelor suplimentare, precum si o lege europeana a malpraxisului medical, o lege a Sanatatii moderna si eficienta si, in final, o lege a personalului medical care sa schimbe intreaga paradigma actuala a sistemului", arata "Promedica", precizand ca "lipsa acestora au condus la situatia tensionata de la Spitalul Clinic Colentina si vor genera si alte probleme similare pe viitor in alte unitati medicale din tara"."Promedica", sindicatul medicilor din Romania, regreta situatia de criza de la Spitalul Clinic Colentina, generat de managementul controversat al unitatii medicale, si sustine toleranta si demersurile legitime ale echipelor medicale implicate in progres si performanta. Medicii de la Colentina, entuziasti si performanti, au revenit in Romania, inversand fluxul traditional al exodului vestic. Lor s-au alaturat alti specialisti valorosi, care nu au parasit tara, impreuna formand o echipa entuziasta si performanta.Sindicatul "Promedica" incurajeaza si sustine medicii sa-si cunoasca drepturile, reamintind ca doar prin apartenenta la o organizatie sindicala dedicata si puternica isi pot proteja interesele.Sindicatul medicilor "Promedica" nu este doar un sindicat, ci o platforma complexa de interactiune si professional empowerment pentru toti medicii din Romania. De aceea, "Promedica" intelege sa apere constructiv nu numai medicii, ci mai ales valorile si principiile."Promedica", sindicat care incurajeaza performanta clinica si manageriala, lupta pentru stoparea exodului medicilor romani si, de asemenea, pentru intoarcerea specialistilor romani din strainatate si se opune abuzurilor si nedreptatilor, deopotriva ilegale si imorale.Toate acestea se pot realiza prin reconfigurarea legislatiei ce vizeaza sistemul medical, punerea in acord a veniturilor cu responsabilitatea fara precedent si fara egal a actului medical, flexibilizarea programului de munca, normarea corecta si motivanta a muncii, prevederi clare in privinta orelor suplimentare, precum si o lege europeana a malpraxisului medical, o lege a Sanatatii moderna si eficienta si, in final, o lege a personalului medical care sa schimbe intreaga paradigma actuala a sistemului.Lipsa acestora au condus la situatia tensionata de la Spitalul Clinic Colentina si vor genera si alte probleme similar pe viitor in alte unitati medicale din tara, care in final vor afecta imaginea medicilor, vor descuraja performanta si excelenta si vor afecta eficienta unitatilor medicale, periclitand sansele unui viitor eficient si coerent.Sindicatul "Promedica", parte si fondator a Uniunii Sindicale a Medicilor "Alianta Medicilor", militeaza pentru redobandirea demnitatii persoanei medicului si a profesiei, transparenta reala in sistemul sanitar, eficienta manageriala, mentinerea specialistilor din domeniul medical in tara, precum si asigurarea de servicii medicale la nivel european pentru pacientii romani.Numai de la inceputul acestui an, alti 67 de medici, biologi, biochimisti si chimisti din intreaga tara s-au alaturat "Promedica", iar sindicatul s-a implicat activ in dezbaterea legislatiei referitoare la sporurile acordate in sistemul sanitar.