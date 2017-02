Seful ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, l-a luat drept consilier pe fostul director, Cristian Duicu, cercetat penal

Dar Cristian Duicu este anchetat si chiar a fost arestat in octombrie 2014, pe cand era in fruntea ANSVSA, Cristian Duicu a fost arestat de procurori pentru ca ar fi instigat mai multi directori sa falsifice documente pentru diagnosticarea cu boala vacii nebune a mai multor animale.Cristian Duicu a fost numit consilier al directorului general al ANSVSA pe 12 ianuarie, printr-un ordin semnat de presedintele institutiei."La momentul incadrarii la cabinetul demnitarului, domnul Duicu Cristian Ioan nu era inscris in cazierul judiciar, beneficiind astfel de prezumtia de nevinovatie. Domnul Duicu Cristian Ioan nu a fost trimis in judecata pentru fapte care pun in pericol siguranta nationala, ci pentru infractiunea de abuz in serviciu. El a revenit in cadrul institutiei noastre, dupa perioada de arest, prin hotararea instantei, a precizat presedintele ANSVSA, Geronimo Raducu Branescu, potrivit sursei citate.Acest scandal vine dupa ce pe 8 februarie, premierul a numit-o vicepresedinte la ANSVSA pe Ionica Sfetcu, trimisa in judecata de DNA in 2015 pentru 19 fapte de luare de mita. Sorin Grindeanu a revocat-o din functie dupa doar o zi.