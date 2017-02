Situatie fara precedent in guvern: Sindicatele cer ancheta la Ministerul Educatiei dupa ce contractul colectiv de munca semnat cu precedentul ministru a disparut

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” arata ca "această anchetă se impune, având în vedere atât consecințele neînregistrării acestui contract colectiv asupra sistemului de învățământ preuniversitar și salariaților (imposibilitatea funcționării comisiilor paritare, ceea ce a determinat amânarea graficului de acordare a gradațiilor de merit; neacordarea unor drepturi reglementate prin contract etc.), cât și informațiile false vehiculate pe rețelele de socializare".Fostul purtator de cuvant al ministrului Mircea Dumitru din guvernul Ciolos, Mirabela Amarandei, a postat pe contul sau de Facebook fotografii ale contractului semnat in decembrie 2016 de ministrul Dumitru si cei doi lideri sindicali, Simion Hăncescu și Marius Nistor."Unde este acest document? Pentru că, după semnarea contractului de ministrul Mircea Dumitru, departamentul juridic l-a luat pentru a-i da număr de înregistrare (după cum vedeți, în varianta scan el nu este înregistrat). Acesta trebuia apoi să fie înregistrat la Ministerul Muncii, după care, publicat în Monitorul Oficial.Acum, dacă documentul e la Muncă, mă gândesc că se poate vorbi cu doamna ministru să fie înregistrat la departamentul de specialitate, că doar ne interesează binele profesorilor, nu? Și acel contract colectiv a fost negociat pur tehnic, între departamentele ministerului și cele ale sindicatelor.Iar dacă e undeva pe la Monitor, iară se poate vorbi pentru publicarea contractului colectiv, că doar la Monitorul Oficial se lucrează și noaptea, nu?", a scris Mirabela Amarandei pe Facebook.Reactia Mirabelei Amarandei a venit la doua zile dupa ce Liviu Pop, secretar de stat la Educatie, l-a acuzat pe precedentul ministru ca nu a semnat contractul colectiv de munca. Amarandei a dat pe Facebook detalii suplimentare despre circuitul documentelor in Ministerul Educatiei: "În ceea ce privește înregistrarea documentelor la Cabinet: încă din mandatul dlui ministru Curaj a fost implementat un sistem de înregistrare foarte meticulos și responsabil, care a făcut posibil ca, într-un an, să nu se rătăcească documentele la cabinet. Fiecare document semnat de ministru era scanat și arhivat online, apoi predat direcțiilor de specialitate. Revenind la situația de față: așa cum am spus, contractul a fost scanat în 15 decembrie și arhivat, imediat după semnarea acestuia de dl ministru, apoi predate toate cele patru exemplare departamentului juridic, cel care a coordonat tehnic tot procesul de elaborare și negociere a CCM. Deci nici vorbă de plecat cu ele din minister (am auzit că tehnocrații ”fură” și canapele, nu doar documente). Mă și întreb ce am fi putut face cu el?…. Apoi, legat de rătăcirea lui, vă propun să aveți o discuție aplicată cu dna director a Direcției juridice, dumneaei fiind cea care a plecat cu cele patru exemplare de contract din cabinetul ministrului, pentru a le da număr de înregistrare și, apoi, a le trimite la Muncă. De altfel, am discutat cu domnii Simion Hăncescu și Marius Nistor, care au confirmat că juridicul și-a asumat acest proces, iar la ei nu a ajuns originalul cuvenit."