Ministrul Gabriel Petrea spune ca nu este de acord cu amendamentele de Senat privind limitarea calatoriilor gratuite pe CFR ale studentilor

"Am vazut amendamentele din Senat cu privire la transportul gratuit al studentilor si nu sunt de acord cu ele. Programul de guvernare specifica foarte clar ca studentii vor beneficia de gratuitate pe tren. De aceea consider ca forma adoptata si asumata de Guvern este cea dorita de studenti si asa trebuie sa ramana", spune Gabriel Petrea, referitor la amendamentele aduse proiectului de lege pentru aprobarea OUG 2/2017.Ministrul Gabriel Petrea a declarat, pentru Agerpres, ca nu trebuie restransa gratuitatea in privinta transportului studentilor."Impreuna cu reprezentantii Ministerului Transporturilor, cu cei de la CFR, am stabilit niste principii pe care trebuie sa le respectam, (...) pe care noi, in sedinta de Guvern, cand am adoptat acea hotarare de Guvern, ni le-am asumat", a spus Petrea, referindu-se la hotararea ce vizeaza aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti.Potrivit lui Petrea, in acea hotarare se specifica foarte clar faptul ca studentii din Romania, indiferent de forma de invatamant, de varsta si de distanta pe care se deplaseaza, au gratuitate la transportul cu trenul."Nu e normal sa-mi schimb punctul de vedere ca acum a ajuns OUG-ul in Parlament. (...) Mai mult decat atat, studentii beneficiaza de mobilitate, de programe de internship, de practica, de vizite de studiu. Si ele fac parte din planul de invatamant si trebuie incluse in aceasta gratuitate", a aratat Petrea.Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a solicitat vineri Parlamentului sa respinga cele doua amendamente la proiectul de lege pentru aprobarea OUG 2/2017.Studentii vor calatori gratuit cu trenul, dar doar pe distantele dintre localitatea de domiciliu si cea in care se afla unitatea de invatamant frecventata, potrivit unui amendament avizat de Comisia de Buget cu privire la legea de aprobare a OUG care a introdus aceasta facilitate, informeaza Digi 24.ro