DNA: Statul a fost deposedat in Timisoara de 967 de imobile in perioada 1996-2015, paguba este de 40 mil. euro

Nicolae Robu, primarul Timisoarei

Martin Staia, fost director in primarie

pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in forma continuata







Dan Diaconu, actual viceprimar

pentru infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.







In perioada 1996 - 2015, mai multi functionari publici din cadrul Primariei municipiului Timisoara, precum si alte persoane, si-au incalcat atributiile legate de aplicarea Legii 112/1995 si au deposedat Statul Roman de 967 de imobile, majoritatea aflate in centrul vechi al orasului, producand un prejudiciu estimat la 40 de milioane euro in dauna statului, potrivit unui comunicat al Directiei Anticoruptie.Potrivit procurorilor, "contextul desfasurarii activitatilor infractionale este urmatorul:in luna ianuarie 1996 a intrat in vigoare Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului in perioada regimului comunist.Aceasta lege le dadea drept fostilor proprietari si mostenitorilor lor sa isi redobandeasca imobilele confiscate in mod abuziv de regimul comunist sau sa primeasca despagubiri pentru acele imobile.Totodata, legea a dat dreptul chiriasilor sa cumpere imobilele in care locuiau, dar numai acelor chiriasi care dovedeau ca, la data intrarii in vigoare a Legii 112/1996, aveau contracte de inchiriere a acelor imobile si le ocupau la acea data.Cu toate acestea, functionarii publici din cadrul primariei Timisoara au incheiat sute de contracte de vanzare-cumparare cu persoane influente in mediul social din municipiul Timisoara care nu au avut calitatea de chiriasi la data intrarii in vigoare a Legii 112/1995 si care, prin urmare, nu aveau nici un drept sa dobandeasca respectivele imobile.Functionarii din cadrul primariei Timisoara au vandut in mod fraudulos imobilele persoanelor in cauza, la preturi modice stabilite in baza Legii 112/1995 si HG 20/1996, desi cunosteau ca respectivele dispozitii nu aveau nici o aplicabilitate in privinta acelor persoane."Gheorghe Ciuhandu, fost edil in TimisoaraConstantin Traian Stoia