VIDEO Protest ad-hoc la Bruxelles cand premierul Grindeanu se intalneste cu liderii europeni

Protestatar anti-Grindeanu la Bruxelles Foto: Ramona Strugariu

Cateva zeci de romani protesteaza vineri la Bruxelles, in apropierea institutiilor europene, in timp ce premierul Sorin Grindeanu se intalneste cu liderii Comisiei Europene si Consiliului European.Grindeanu discuta vineri cu jean Claude Juncker (presedintele Comisiei Europene) si Donald Tusk (presedintele Consiliului European) despre criza provocata de guvernul sau prin adoptarea OUG 13, care a scos in strada sute de mii de romani.Imagini VIDEO de la Bruxelles:Romanii care protesteaza poarta pancarte cu inscriptiile #Rezist si cu mesaje anti-coruptie si anti-guvernamentale, potrivit imaginilor transmise de Digi 24.