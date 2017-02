Studentii vor calatori gratuit cu CFR doar intre localtatile de domiciliu si de studiu / OUG a fost modificata in Parlament

In 14 februarie, Comisia pentru buget a Senatului a avizat favorabil, dar cu amendamente, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 2/2017.Unul dintre amendamente, promovat de Eugen Teodorovici (PSD) si Florin Citu (PNL) se refera la restrictionarea gratuitatii de transport CFR doar pe distanta dintre localitatea de domiciliu si localitatea in care se afla unitatea de invatamant la care studentul frecventeaza cursurile.Al doilea amendament, propus de Teodorovici si Mihu Stefan (tot PSD)Florin Citu a anunta vineri dimineata ca renunta la amendamentul introdus pentru ca a analizat datele si "sub 30%, se deplaseaza in alte destinatii cu trenul decat destinatia pentru care a fost gandita aceasta facilitate (domiciliu-centru universitar)"."N-am sa cad in capacana psd-ului, care a fost de acord cu restrictionarea acestor subventii, pentru ca pur si simplu nu cred ca merita', afirma liberalul intr-o postare pe Facebook.