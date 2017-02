UPDATE Ciuhandu si Robu, suspecti intr-un dosar DNA privind vanzarea de locuinte nationalizate / Fostul si actualul primar din Timisoara spun ca aveau avizele directiei de specialitate

"Am fost chemat si mi s-a spus ca sunt suspect intr-un dosar care vizeaza niste vanzari de locuinte in perioada in care am fost primar. Le-am explicat ca acele acte au avut viza juridica si viza de oportunitate din partea serviciilor de specializate. Erau locuinte vandute pe Legea 112, Legea 10. Reprosul este clasic - abuz in serviciu", a precizat Gheorghe Ciuhandu.El a adaugat ca primaria a vandut 1.300 de locuinte, iar in dosar este vorba de 60 de locuinte.De asemenea, Ciuhandu a precizat ca si-ar fi insusit punctul de vedere al celor care au incheiat contractele "pentru ca aveau toate vizele juridice si viza de specialitate".--------------Primarul PNL al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, s-a prezentat vineri la DNA pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres.La intrarea in sediul DNA, acesta a declarat ca nu stie de ce a fost chemat, dar a dat asigurari ca nu are ''nicio treaba cu coruptia''."Nu stiu sa va spun nimic, dar va garantez ca nu am nicio treaba cu coruptia, asta va pot garanta. Nu stiu nimic, am primit telefonic (citatia - n.r.). Nu am emotii pentru ca nu am nicio legatura nici cu coruptia, nici cu traficul de influenta. Am primit un telefon sa fiu la ora 10.30", a spus Robu.Tot vineri, la DNA s-a prezentat pentru a fi audiat de procurorii anticoruptie si fostul viceprimar al municipiului Timisoara Traian Stoia.