Marian Petrache demisioneaza din functiile de conducere din partid: secretar general interimar al PNL si presedinte PNL Ilfov

Marian Petrache a anuntat vineri dimineata, la iesirea de la DNA, ca demisioneaza din functiile de conducere pe care le detine in partid - secretar general interimar al PNL si presedinte PNL Ilfov. Petrache a spus insa ca nu va demisiona din functia de presedinte al Consiliului Judetean Ilfov.Reamintim ca Petrache, unul dintre baronii PNL, a fost vineri la DNA in calitate de suspect intr-un dosar de santaj si luare de mita. Potrivit propriilor declaratii, DNA il acuza ca l-ar fi santajat pe primarul de Jilava in 2008, primind in schimbul santajului o vacanta in Monte Carlo.