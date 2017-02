Guvernul a aprobat acordarea celei de-a doua transe de imprumut catre R. Moldova, in valoare de 50 mil. euro

In informatia de presa de pe site-ul oficial al Guvernului roman se precizeaza ca hotararea privind acordarea transei in valoare de 50 de milioane de euro a fost luata in baza schimbului de scrisori din luna ianuarie a.c. dintre cele doua tari la nivel de ministere.Sursa citata aminteste ca acum o luna Ministerul de Finante din Republica Moldova a solicitat ca transa respectiva sa fie eliberata pana la sfarsitul lunii februarie (27 februarie 2017).Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre Romania si Republica Moldova, in suma de pana la 150 de milioane de euro, a fost semnat la Chisinau in data de 7 octombrie 2015. Romania a acordat Republicii Moldova prima transa de 60 milioane de euro din imprumut in august anul trecut (24 august 2016).