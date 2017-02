SRI ironizeaza Cotidianul pe Twitter: Am aflat ca in localitatea Cornistorescu SRI pune la pastrare, pe termen nelimitat, generalii trecuti in rezerva :)

Florian

Coldea

Florian

Coldea

SRI a postat joi seara pe contul oficial de Twitter o imagine in care apare o cladire generata pe computer pe care scrie "Directia Generala de Operatiuni Speciale Clandestine"."Am aflat ca in localitatea Cornistorescu SRI pune la pastrare, pe termen nelimitat, generalii trecuti in rezerva :) Avem OK-ul presedintelui", este mesajul care insoteste imaginea, impreuna cu hashtag-ul #nimicnusepierdetotulsetransforma.SRI nu mai postase vreun mesaj pe contul de Twitter al Serviciului din noiembrie 2015 si pana acum.Cornel Nistorescu a scris pe 8 februarie un material, intitulat " Binomul se regrupeaza si baga carbuni la greu ", in care se afirma ca, "din informatiile noastre, Florian Coldea lucreaza la greu. Nici vorba despre vreo plecare la pensie, despre vreo retragere sau despre vreo sanctiune. Dimpotriva. Probabil pentru meritele deosebite in identificarea portretului si sustinerea unui nou presedinte care sa-l inlocuiasca pe Traian Basescu, i-a fost infiintata Directia Generala Operatiuni Speciale Clandestine.""Este regretabil ca la 27 de ani de la Revolutie, scenarita si manipularile din vremuri pe care le credeam demult apuse isi fac simtita inca prezenta in spatiul public", a spus Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al SRI, despre acuzatiile lui Nistorescu, potrivit Digi24.ro SRI a dat pe 17 ianuarie un comunicat in care a anuntat canu a incalcat legea si normele interne, potrivit rezultatelor comisiei interne de investigare dupa aparitia acuzelor lui Sebastian Ghita.SRI anunta atunci caa fost repus pe functia de prim-adjunct al serviciului dupa terminarea anchetei, dar acesta si-a dat demisia din functie pe motive de "demnitatea si onoarea militara si de riscul afectarii grave a activitatii institutiei".