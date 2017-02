O noua seara de proteste in mai multe orase din tara, pentru a 17-a zi consecutiv (grupaj)

Protestul de la Cluj-Napoca a adunat aproximativ 200 de persoane, conform fortelor de ordine, si s-a desfasurat dupa tiparul din zilele anterioare. Manifestatia a fost programata sa inceapa la ora 19,00, in Piata Unirii, iar apoi, in jurul orei 20,00, oamenii au pornit intr-un mars prin zona centrala a orasului si au revenit in Piata Unirii. Nu au fost inregistrate incidente, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, si la Oradea au protestat joi seara, in Piata Unirii, in jur de 20 de persoan. Oamenii au scandat timp de cinci minute: "Demisia! Demisia! Demisia!". Adunati, ca de obicei, in fata statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul, cu vuvuzele, drapele, protestatarii au cantat: "Vine, vine primavara/ O sa iasa toata tara! Pe corupti in puscarii/ Hai sa-i aruncam copii!", precum si "Suntem romani/ Si ne vom apara/ Pamantul, tara, justitia/ Ale, ale, ale /Esti o rusine, PSD!". Potrivit celor prezenti, organizatorii manifestarilor au prelungit autorizatia pentru proteste pentru inca o saptamana.Circa 70 de persoane au scandat ''Rezist!'' in Piata Victoriei din Timisoara. Din candele aprinse, ei au format pe platoul din fata Operei cuvantul ''Rezist''. Mesajele celor din piata nu au mai fost indreptate cu predilectie spre demisia Guvernului, ci spre lupta anticoruptie si un stat de drept, relateaza agentia de presa.Potrivit News.ro, cateva zeci de persoane au protestat joi seara impotriva Guvernului la Constanta si Galati.la Galati, aproximativ 40 de oameni s-au adunat in fata sediului Prefecturii, iar la Constanta, zece manifestanti au strigat impotriva PSD.Amploarea protestelor antiguvernamentale declansate la sfarsitul lunii ianuarie, dupa ce Guvernul Grindeanu a aprobat OUG 13, a scazut semnificativ in ultimele zile.