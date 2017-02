Peste 2.500 de persoane au iesit in strada, la Caransebes, pentru a sustine Guvernul Grindeanu

''In aceasta piata intra circa zece mii de persoane si, dupa cum se vede, aproape jumatate este plina si tot mai vin, pentru ca Sorin Grindeanu este foarte indragit in Caransebes, pentru ca Sorin Grindeanu s-a nascut aici, iar oamenii il sustin foarte puternic. Dupa cum se poate vedea, multe din comunele invecinate municipiului Caransebes au venit aici sa-l sustina. Fiecare are cate o pancarta prin care isi manifesta sustinerea fata de Guvernul Grindeanu. Parerea mea este ca acest guvern trebuie lasat sa lucreze, pentru acesti oameni, dar nu doar pentru ei, ci pentru intreaga Romanie. Sunt o serie de masuri care au fost luate in prima luna de guvernare. Ele pot continua, daca acest guvern, cei care s-au instalat in ministere si la Palatul Victoria sunt lasati sa lucreze'', a declarat deputatul Ion Mocioalca, presedintele social-democratilor din Caras-Severin.Potrivit acestuia, toti primarii din tara au nevoie de Guvernul Grindeanu.''Cred ca nu doar primarii social-democrati din Caras-Severin doresc acest lucru si nu numai cei 1.800 de primari PSD din tara, ci toti edilii din Romania au nevoie de Guvernul Grindeanu, au nevoie de sprijin, au nevoie de fonduri si chiar ma bucur ca, in sfarsit, presedintele tarii a promulgat bugetul, pentru ca am intarziat destul de mult, desi noi am facut tot ce a depins de Partidul Social Democrat si de majoritatea parlamentara, pentru a avea acest buget in termen foarte scurt. Asadar, in prezent putem sa spunem ca Romania are buget si asteptam ca in zilele urmatoare, fiecare judet si fiecare unitate administrativ-teritoriala sa aiba buget si sa poata lucra pentru cetateni. PSD, presedintele partidului, premierul si noi toti ne dorim liniste pentru Romania, iar ceea ce s-a intamplat acum la Caransebes este o sustinere extrem de eleganta a unui premier tanar, care poate sa ofere mult Romaniei'', a precizat Mocioalca.Prezent la manifestatia din Caransebes a fost si presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Silviu Hurduzeu, care a fost coleg de scoala cu actualul premier.''Ma bucur ca, in Caransebes, locul unde s-a nascut premierul Sorin Grindeanu, are loc o asemenea manifestatie a cetatenilor din acest municipiu si din intregul judet, de sustinere a Guvernului Grindeanu. Ma bucur ca aici se scandeaza 'Grindeanu, Carasul e de partea ta' si as vrea sa-i transmit lui Sorin, fostul meu coleg, sa reziste, pentru ca judetul Caras-Severin, municipiul Caransebes este alaturi de el, suntem alaturi de un guvern legitim si de un guvern votat in Parlamentul Romaniei de o majoritate care a castigat alegerile din decembrie 2016. Este un guvern legitim al Romaniei si, prin urmare, ne dorim sa guverneze, pentru ca are datoria de a pune in aplicare programul cu care a venit in fata cetatenilor si pentru care PSD si partenerii de la guvernare au primit votul majoritatii romanilor'', a subliniat social-democratul Hurduzeu.Oamenii care au participat la miting purtau pancarte cu lozinci precum: ''Caras-Severinul sustine Guvernul Grindeanu'', ''Grindeanu nu uita, Banatul e de partea ta'', ''Ne dorim o Romanie normala'', ''Eu, cetatean, ofer si doresc respect'', ''Grindeanu un premier pentru toti romanii''. Totodata, au fost pancarte si de genul: ''Jos piromanul'', ''DNA, fara cucuvea'' sau ''Jos Iohannis si Sus Grindeanu''