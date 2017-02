VIDEO Premierul Sorin Grindeanu, conferinta de presa comuna cu Frans Timmermans. Grindeanu: Voi propune ca ministru al Justitiei o persoana apolitica, din afara coalitiei. Timmermans: Ridicarea MCV depinde de viteza cu care guvernul aplica recomandarile din raportul Comisiei Europene

Timmermans a anuntat ca Executivul european va ajuta guvernul Romaniei in renovarea si contruirea de penitenciare la conditii europene.Grindeanu a anuntat ca Guvernul va trimite la Bruxelles cereri de clarificare privind cerintele Comisiei Europene din raportul MCV, fara sa specifice ce anume e neclar.Grindeanua a criticat guvernele precedente pentru ca nu ar fi atras fondurile europene pentru renovarea penitenciarelor.Reamintim ca aceasta a fost prima vizita la Bruxelles a lui Grindeanu de la preluarea mandatului si declansarea scandalului care a scos sute de mii de romani in strada.Guvernul a anuntat vizita chiar in ziua in care s-a produs, astfel incat pentru majoritatea redactiilor a fost imposibila trimiterea de reporteri la Bruxelles, din motive care tin de logistica (imposibilitatea de a gasi curse aeriene directe atat de rapid). Cu toate acestea, la conferinta de presa Grindeanu - Timmermans au participat cativa ziaristi romani de la posturile TV apropiate de PSD. E neclar in acest moment cum au ajuns ei acolo.Declaratii LIVE TEXT:Frans Timmermans:- Vrem sa sprijinim Romania in privinta construirii de noi penitenciare si pentru renovarea celor existente- Am analizat problema foarte serioasa a supra-aglomerarii si situatia proasta din penitenciarele din Romania. Am decis sa colaboram de urgenta la proiecte pentru a renova penitenciare si sa le aducem la standarde firesti pentru UESorin Grindeanu:- Ii multumesc dlui prim-vicepresedinte, o intalnire extrem de constructiva, de aplicata in privinta stadiului aplicarii cerintelor din MCV- Am discutat despre MCV- Vrem sa fie mai clare anumite specificatii din MCV- O sa transmitem ce dorim sa fie clarificat astfel incat sa indeplinim tot ce avem de indeplinit in MCV- Am reiterat dorinta noastra ferma de a continua lupta anticoruptie- Dorim ca dezbaterile despre Justitie sa aiba loc in Parlament, cu implicarea institutiilor si ONG-urilor, astfel incat deciziile CCR legate de articole din Codul Penal si Codul de Procedura Penala sa poata fi aprobate in ParlamentDle Timmermans, considerati ca recenta abrogare a OUG 13 constiutie o garatie astfel incat MCV sa fie eliminat pana la finalul anului?Salut abrogarea OUG 13. E un pas foarte bun. Am sfatuit Guvernul ca toate deciziile privind implementarea deciziilor Curtii Constitutionale si ale legislatiei europene sa fie luate cu maxima transparenta, ca toti cei interesati sa poata fi implicati, sa poata vedea ce se intampla, astfel incat lupta anticoruptie sa nu fie afectata.In ce priveste MCV, daca va uitati la ultimul nostru raport si la rezultatele obtinute in ultimii 10 ani, suntem in ultima parte a unui maraton. Cand ajungem la capatul cursei depinde de viteza alergatorului. Viteza e o consecinta a determinarii guvernului si parlamentului Romaniei. Comisia poate ajuta, dar nu poate dicta viteza. Am vazut angajamentul Guvernului sa ajunga la capatul cursei cat mai repede posibil si vom face tot posibilul sa asistam si sa incurajam guvernul.Dle Timmermans, ce veti face in legatura Polonia? Cred ca sunt unele similitudini cu Romania. Dle premier Grindeanu, 2019, presedintia romana a UE va prinde Romania cu sau fara MCV?Alta data discutam despre Polonia, acum vorbim despre Romania, sa nu amestecam subiectele.Pot sa va asigur de dorinta noastra de a avea viteza corecta asfel incat urmatorul raport MCV sa fie unul foarte bun si imi doresc sa avem 2019 fara MCV.Dle Timmermans, in 2012 Comisia a dat Romaniei o lista cu 11 recomandari. Astazi aveti recomandari pentru Romania?Ce asteptam in lupta anticoruptie si in functionarea Justitiei e trecut in raportul MCV. Am acceptat punctul de vedere al premierului care a spus ca nu e totul clar pentru noi si m-am angajat sa clarificam totul, ca Guvernul sa stie exact ce asteapta Comisia. Vrem sa fim intr-o situatie in care lupta anticoruptie sa fie ireversibila, fara legatura cu politica de partid, cu alte discutii politice. Vrem ca cetatenii romani sa fie siguri ca in tara nu mai exista coruptie sistemica.O sa transmitem clarificarile pe care dorim sa le avem din recomandarile de pe MCV astfel incat sa stim exact ce avem de facut si sa facem pasii necesari astfel incat sa indeplinim cat se poate de transparent, de deschis, ceea ce avem de facut. Vom trasmite catre Comisia Europeana in viitorul apropiat aceste clarificari pe care ni le dorim.Cine va fi noul ministru al Justitiei si ce garantii va oferi partenerilor ca nu va produce derapaje precum cele cu OUG 13?Grindeanu: Am avut discutii cu mai multe persoane cu cateva persoane. In perioada urmatoare o sa ma decid. Iau extrem de in serios sa propun o persoana neimplicata politic. Am avut discutii cu cateva persoane cu cateva persoane care au un background profesional dincolo de orice contestare. Continua si in week-end intalnirile pe care o sa le am cu persoane eligibile. Cel tarziu la mijlocul saptamanii viitoare o sa fac o propunere si ar putea fi una care nu face parte din coalitia de guvernare, adica este o persoana apolitica.