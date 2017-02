Circa 150 de persoane s-au adunat joi seara in jurul orei 19:00 in Piata Victoriei in cea de-a 17a zi consecutiva de proteste anti guvernamentale. Printre scandari precum "Demisia" sau "Noaptea ca hotii", oamenii repeta: " Zi de zi aici vom fi!". Ca si in alte seri unele masini care trec prin piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere.