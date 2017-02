Augustin Lazar: Ordonanta 13 nu mai exista. Ea a plecat in neant. Ma abtin in a comenta ce ar trebui sa faca Guvernul

"Ordonanta 13 nu mai exista. Ea a plecat in neant, cum s-au exprimat specialistii in domeniu. Ordonanta 14 a readus lucrurile in albia constitutionala. OUG 14 este constitutionala. Eu am auzit in spatiul public tot felul de speculatii, insa nu as putea intra in aceste de speculatii sa le analizez. Eu cred ca lucrurile sunt acum asezate, emotia a trecut, si probabil nu vor fi surprize, nimeni nu va mai indrazni sa aduca surprize de neconstitutionalitate in fata societatii civile...", a spus Augustin Lazar.Procurorul general a adaugat ca organele judiciare lucreaza normal si are incredere ca lucrurile vor evolua bine."Noi trebuie sa asiguram opinia publica ca organele judiciare lucreaza normal. Suntem in cadrul constitutional si nu ar mai trebui sa avem emotii. Am incredere ca lucrurile vor evolua bine... Ma abtin in a comenta ce ar trebui sa faca Guvernul, nu ar fi potrivit", a mai spus Lazar.