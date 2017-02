Spitalul Colentina: Consiliul de Administratie recomanda incetarea contractului de management pentru directorul economic

Reprezentantii Spitalului Clinic Colentina au raspuns, joi, unor acuzatii privind unele decizii care au fost luate in ultimele zile dupa ce medicii Bica si Gobes au anuntat ca programul operator trebuie redus.Conducerea spitalului anunta ca managerul interimar al Spitalului Clinic Colentina nu a initiat niciun demers cu privire la o eventuala restrangere a activitatii sectiei de Hematologie."Nu sunt luate in considerare nici reducerea numarului de paturi, nici diminuarea schemei de personal. De asemenea, au fost scoase la concurs doua posturi de medici hematologi, care trebuiau scoase la concurs alaturi de toate celelalte posture solicitate din sectiile ATI, Neurochirurgie si Cercetare, o adresa in acest sens fiind deja inaintata catre Ministerul Sanatatii", precizeaza Silvi Ifrim.In plus, in 14 februarie s-a intrunit Consiliul de Administratie, la sedinta participand sase din cei sapte membri cu drept de vot."Niciunul dintre acestia nu a avut vreo obiectie privind modalitatea de convocare, termenul si nici ordinea de zi. Singura decizie luata prin vot de catre Consiliul de Administratie a fost recomandarea de incetare a contractului de management pentru directorul economic, rezultatul fiind de cinci voturi pentru si o abtinere", a precizat sursa citata.Potrivit conducerii spitalului, plata orelor suplimentare in sistemul bugetar (fara nicio exceptie pentru cadre medicale) este interzisa explicit prin lege, din anul 2010 pana in 2017 inclusiv.Directorul economic a obtinut prin concurs, postul de sef serviciu financiar, organizat in timp ce ocupa functia de director economic.Consiliul de Administratie a cerut verificarea legalitatii acestui demers si va lua o decizie in acest sens intr-o sedinta viitoare. De asemenea, Consiliul Medical al Spitalului Clinic Colentina, din care fac parte totii sefii de sectie din spital, s-a intrunit in data de 1 februarie, ca urmare a informatiilor aparute in mass-media si pe retelele de socializare, avand la baza declaratiile medicilor Gobej si Bica.Cu aceasta ocazie, s-a luat decizia sesizarii Consiliului de Disciplina, nu pentru semnalarea problemelor cu care se confrunta spitalul, ci pentru afirmatiile inexacte sau chiar false facute de catre cei doi medici, cum ar fi de exemplu aceea ca dupa numirea actualului manager interimar s-ar fi facut disponibilizari sau ca s-ar fi redus sau desfiintat anumite sectii, mai arata conducerea spitalului.Consiliul Medical a luat act de declaratia scrisa data de catre directorul medical de ingrijiri, potrivit careia nu au existat nici disponibilizari si nici incetari ale contractelor de munca pe perioada determinate la nivelul asistentilor medicali, infirmierilor si brancardierilor, precizeaza managerul spitalului"Toate operatiile programate vor avea loc si se vor desfasura in cele mai bune conditii, asa cum s-a intamplat si pana acum. Activitatea in sectiile implicate poate fi organizata de asa natura incat sa se asigure prezenta personalului necesar si fara stimulente financiare ilegale", a mai precizat conducerea spitalului.