​Ministrul Apararii anunta cresterea prezentei navale NATO in Marea Neagra si ca 13 aliati intentioneaza sa contribuie cu forte la brigada multinationala, inclusiv avioane pentru politia aeriana a Romaniei

"La aceasta ministeriala am luat decizia de crestere a prezentei NATO in Marea Neagra. Aceasta reprezinta una din componentele majore ale prezentei inaintate pentru zona noastra, decisa la sumitul de la Varsovia, alaturi de brigada multinationala, precum si de activitatile de instruire in domeniul aerian", a declarat ministrul Apararii Gabriel Les intr-o informare de presa remisa HotNews.ro."Prezenta vaselor aliate la exercitii in Marea Neagra este o activitate normala care contribuie la cresterea interoperabilitatii intre Fortele Navale Romane si cele ale aliatilor nostri. Dupa anexarea ilegala a Crimeei aceste activitati au devenit mai frecvente ca manifestare a solidaritatii aliantei si ca o masura de intarire a apararii noastre", a mai spus Les.Potrivit acestuia, decizia luata acum la ultima sedinta a ministrilor apararii din statele NATO preevde cresterea prezentei maritime aliate, precum si o functie de coordonare a activitatilor maritime NATO in Marea Neagra."Prezenta maritima va cuprinde exercitii si activitati de instruire la care vor participa fortele navale permanente ale NATO, alaturi de vase ale statelor aliate riverane si ale altor aliati interesati. NATO va asigura coordonarea acestor activitati maritime ceea ce va permite o supraveghere sporita de catre Alianta a situatiei din regiune, precum si coorenta dintre activitatile NATO in Marea Neagra si activitatile maritime ale Aliantei in ansamblu", a spus Les."Toate aceste actiuni vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile conventiei de la Montreux. Cresterea prezenti NATO are un caracter defensiv, fiind o masura echilibrata de sporire a interoperabilitatii si, deci, intarirea capacitatii noastre de aparare", a spus Les."Apreciez ca decizia luata confirma rolul strategic al Marii Negre ca parte a securitatii si stabilitatii Euro-Atlantice precum si solidaritatea aliantei fata de Romania", a declarat ministrul Apararii.