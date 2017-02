CCR discuta pe 27 februarie sesizarea lui Tariceanu privind conflictul dintre Guvern si DNA

"Conflictul juridic de natura constitutionala pe care presedintele Senatului il aduce in atentia Curtii Constitutionale a Romaniei a fost generat de demersurile procurorilor din cadrul DNA, constand in anchetarea circumstantelor in care a fost elaborat proiectul de ordonanta de urgenta al Guvernului referitor la modificarea si completarea Codului penal, respectiv a Codului de procedura penala, fapt care a creat blocaje institutionale", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Senat.Potrivit sursei citate, Tariceanu sustine ca OUG 13 abordeaza o tema de politica penala a statului roman, "ori, masurile de politica penala se afla in competenta exclusiva a Parlamentului si a Guvernului, alte autoritati publice, inclusiv autoritatea judecatoreasca, pot exprima puncte de vedere in aceasta materie, pot si trebuie sa fie consultate, dar nu pot avea putere de interferenta, de amestec discretionar, inclusiv de urmarire penala, nici a structurilor Parlamentului, nici a structurilor Guvernului, se mentioneaza in sesizarea trimisa Curtea Constitutionala a Romaniei"."Presedintele Senatului considera ca, procedand la anchetarea oportunitatii, circumstantelor si imprejurarilor elaborarii proiectului de act normativ, reprezentantii Ministerului Public au uzurpat unele dintre competentele Guvernului, prin Ministerul de Justitie, fapt care a condus la aparitia prezentului conflict juridic de natura constitutionala, in sensul deciziilor CCR", se mai arata in comunicatul transmis de Senat.De asemenea, Tariceanu cere Curtii Constitutionale sa statueze ca organele de urmarire penala nu pot ancheta oportunitatea elaborarii unor acte normative.Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a criticat, marti, ancheta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la Ministerul Justitiei (MJ) cu privire la adoptarea OUG 13, sustinand ca aceasta reprezinta o imixtiune nepermisa a Parchetului in activitatea Guvernului.Fostul secretar de stat din Ministerul Justitiei Oana Schmidt Haineala a venit marti la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiata, in calitate de martor, in dosarul in care se fac cercetari legate de modul de elaborare a ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale.In acelasi dosar, luni a fost audiat si fostul secretar de stat Constantin Sima, tot in calitate de martor. Sima declara ca nu a contribuit la elaborarea Ordonantei de Urgenta nr. 13/2017 privind codurile penale, abrogata duminica de Guvern, la cinci zile dupa adoptare.Sectia pentru procurori a CSM a decis, vineri, incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Constantin Sima si Oana Schmidt Haineala, la solicitarea procurorului general al Romaniei, care a aratat ca masura trebuie luata pentru a asigura derularea "in conditii de impartialitate" a dosarului de la DNA.Dupa decizia CSM, Ministerul Justitiei a anuntat ca procurorul Oana Schmidt Haineala a solicitat primului-ministru incetarea calitatii de secretar de stat in Ministerul Justitiei.Sima si Haineala erau din 16 ianuarie secretari de stat la Ministerul Justitiei. Inainte de incetarea detasarii, ministrul Justitiei, Florin Iordache, isi delegase atributiile lui Constantin Sima, pentru perioada 1-7 februarie.Directia Nationala Anticoruptie a inceput o ancheta cu privire la modul de elaborarea ordonantei de urgenta privind modificarea codurilor penale, in urma unui denunt formulat in 24 ianuarie de Mihai Politeanu, Elena Ghioc si Razvan Patachi, membri ai asociatiei "Initiativa Romania".Legat de acest dosar, DNA a precizat ca se fac acte procedurale cu privire la aspectele sesizate de mai multe persoane, privind posibile fapte legate de "modalitatea de adoptare a unor acte normative".