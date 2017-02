Laura Codruta Kovesi: CCR nu a dezincriminat abuzul in serviciu. Decizia Curtii de Apel Alba Iulia, o solutie izolata. Vom face contestatie in anulare

"Acea solutie de la Curtea de Apel Alba Iulia eu nu o pot comenta. Noi am analizat motivarea si am decis, impreuna cu colegii, sa o atacam cu contestatie in anulare. Va pot spune ca este o decizie izolata. In cursul anului trecut, dupa aparitia deciziei CCR, sunt peste 70 de persoane condamnate pentru abuz in serviciu. CCR nu a dezincriminat infractiunea de abuz in serviciu. Nu avem de a face cu o dezincriminare, este o solutie izolata", a precizat sefa DNA."Asteptarile noaste, nu doar de la Parlament, ci si de la Guvern, sunt sa nu adopte modificari legislative care pot stopa lupta anticoruptie", a mai afirmat Kovesi, cu referire la controversata OUG 13.