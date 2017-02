Fara precedent: Sorin Grindeanu a invitat presa la Bruxelles in bataie de joc

Ora 17:45 (ora locala) Întrevedere cu Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene

18.40 – 19.00: Declarații de presă comune la sediul Comisiei Europene (n.red. de vazut ce jurnalisti romani vor participa)



Ora 11:30 Întrevedere cu Donald Tusk, președintele Consiliului European (oportunități foto oficiali)

Ora 12.15 Întrevederea cu Jyrki Katainen, Vice-Președinte al Comisiei Europene, responsabil cu ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investiții și competitivitate (oportunități foto oficiali)

Ora 14:00 Întrevedere cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene (oportunități foto oficiali)

15.30 Declarații de presă (Sediul Consiliului - Clădirea Justus Lipsius, sala de presă a României, etaj -02)

HotNews.ro a cautat pe vola.ro zboruri disponibile si a constatat ca pentru cursele directe au fost epuizate toate locurile, atat pentru dus pe data de 16 februarie, cat si pentru intoarcere pe data de 17 februarie. Ar mai fi locuri libere pentru curse cu escale, care ar dura intre 7 si 14 ore. Adica, un jurnalist ar insemna sa plece joi dupa-masa sau seara si ar ajunge a doua zi dimineata sau, in cel mai bun caz, in aceeasi zi, dar seara tarziu. Jurnalistul ar pierde intalnirile lui Grindeanu programate pentru joi, 16 februarie. In cel mai fericit caz, dupa multe ore de zbor, ar putea prinde intalnirile programate pentru vineri, 17 februarie, urmand sa se intoarca tot cu escala.Un jurnalist mai trebuie sa ia in calcul si timpul pentru obtinerea acreditarilor pentru accesul in institutiile europene, precum si rezervarea pentru o noapte de cazare. Neoficial, se stia de aceasta deplasare inca de la inceputul saptamanii, ceea ce inseamna ca nu este o deplasare intempestiva.In mod obisnuit, astfel de vizite la care pot participa si jurnalisti, sunt anuntate cu cateva zile inainte, tocmai pentru ca redactiile sa aiba suficient timp pentru a pregati deplasarile.Comunicarea Guvernului Grindeanu cu presa a fost defectuoasa inca de la inceput. De exemplu, sedintele de Guvern sunt anuntate cu intarziere, la fel si ordinea de zi. De altfel, premierul Grindeanu nu are nici macar un purtator de cuvant sau macar o echipa de consilieri pe probleme de comunicare, la dispozitia presei.Potrivit Guvernului, Sorin Grindeanu va avea întrevederi cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, cu Donald Tusk, președintele Consiliului European, cu Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, și cu Jyrki Katainen, Vice-Președinte al Comisiei Europene, responsabil cu ocuparea forței de muncă, creșterea economică, investiții și competitivitate.