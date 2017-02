Klaus Iohannis: Recentele initiative de modificare a legislatiei penale ar fi avut drept consecinta nu numai scaderea in intensitate a luptei anticoruptie, ci si repercusiuni grave asupra spetelor din competenta DIICOT

Discursul lui Klaus Iohannis la bilantul DIICOT:

Klaus Iohannis le-a transmis reprezentantilor DIICOT si ca "Am apreciat promptitudinea cu care institutia dumneavoastra a reactionat in mod public, semnaland faptul ca adoptarea unor asemenea acte normative ar creste riscul aparitiei unor conditii favorizante pentru fenomenele infractionale.""Romania se afla intr-un moment de rascruce, si impreuna trebuie sa decidem pe ce drum vom merge de acum inainte: pe drumul democratiei, statului de drept si al justitiei independente, sau pe drumul coruptiei, lipsei de profesionalism si al abuzurilor institutionale", a adaugat seful statului, care a tinut sa felicite "intreaga echipa DIICOT pentru rezultatele deosebit de bune obtinute pe parcursul anului 2016" si sa le ureze angajatilor directiei "mult succes in continuare!"."Stimate domnule Procuror-sef DIICOT,Stimata doamna Ministru interimar al Justitiei,Stimate domnule Procuror General,Stimate domnule Vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii,Doamnelor si domnilor,Ma bucur sa ma aflu, astazi, alaturi de dumneavoastra si va felicit pentru activitatea desfasurata in cursul anului trecut!Rolul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este unul esential la nivelul societatii si, in acelasi timp, unul extrem de dificil, intrucat va confruntati cu formele cele mai dure si mai violente ale criminalitatii.Un stat nu poate avea o economie puternica atunci cand criminalitatea organizata este mare. Forta financiara a gruparilor interlope sau criminalitatea informatica afecteaza profund siguranta statului si economia Romaniei, avand si un impact puternic asupra colectarii veniturilor la bugetul de stat.De aceea, este foarte important ca DIICOT sa aiba instrumentele potrivite pentru a contracara aceste atentate la dezvoltarea democratica a statului si pentru a interveni eficient.Aceste obiective nu pot fi atinse fara a exista, in primul rand, o legislatie coerenta. Ma bucur sa constat ca modificarile legislative realizate in 2016 au avut drept rezultat consolidarea capacitatii de functionare a institutiei.Aceasta este o dovada ca institutiile care asigura lupta impotriva criminalitatii devin eficiente atunci cand legile sunt facute cu inteligenta, cu buna credinta si urmaresc sa intareasca statul de drept, nu sa il slabeasca.Pentru a putea investi in serviciile publice necesare societatii trebuie, pe de o parte, sa combatem si sa destructuram retelele criminale care opereaza contra legii si, pe de alta parte, sa recuperam prejudiciile create.Este mai mult decat necesara o buna colaborare intre Ministerul Public in genere si Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate pentru a duce la bun sfarsit actul de justitie.Ca unica structura din cadrul Ministerului Public specializata in combaterea crimei organizate si a terorismului, DIICOT are un rol esential in prevenirea amenintarilor care imbraca forme din cele mai diverse si complexe.De aceea, activitatea dumneavoastra in sfera preventiei devine in acest context fundamentala si, chiar daca de cele mai multe ori ea nu este vizibila pentru opinia publica, societatea romaneasca este una mai sigura si ca urmare a eforturilor dumneavoastra.Doamnelor si domnilor,Profesionalismul, integritatea si independenta sunt valori care caracterizeaza activitatea procurorilor DIICOT, ca si a tuturor magistratilor din Romania. Ele trebuie protejate si promovate, pentru ca sunt valori inerente statului de drept si unei societati democratice europene.Recentele initiative ale Executivului in ceea ce priveste modificarea legislatiei penale ar fi avut drept consecinta nu numai scaderea in intensitate a luptei anticoruptie, ci si repercusiuni grave si asupra spetelor aflate in competenta DIICOT.Am apreciat promptitudinea cu care institutia dumneavoastra a reactionat in mod public, semnaland faptul ca adoptarea unor asemenea acte normative ar creste riscul aparitiei unor conditii favorizante pentru fenomenele infractionale.Romania se afla intr-un moment de rascruce, si impreuna trebuie sa decidem pe ce drum vom merge de acum inainte: pe drumul democratiei, statului de drept si al justitiei independente, sau pe drumul coruptiei, lipsei de profesionalism si al abuzurilor institutionale.Doamnelor si domnilor,In incheiere, felicit intreaga echipa DIICOT pentru rezultatele deosebit de bune obtinute pe parcursul anului 2016 si va doresc mult succes in continuare!Va multumesc!"