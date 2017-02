​VIDEO Prima incercare de intimidare a protestatarilor din Piata Victoriei de catre politie

Andrei Rosu, care si-a improvizat "un birou" in Piata Victoriei pentru a putea lucra si protesta in acelasi timp, spune, intr-oca in aceasta dimineata politia a incercat sa ii evacueze pe cei cativa oameni care au sosit in piata in jurul orei 9:00. El povesteste ca in mijlocul pietii se afla un echipaj de politie iar politistii l-au escortat pe unul dintre protestatari la metrou. I s-a spus ca trebuie sa evacuzezi piata si ca la ora aia "nu se poate protesta", spune protestatarul."Politia spune ca nu avem voi sa protestam, in schimb cei de dincolo au voie sa fure. Ni s-a spus ca pana nu ingradeste politia nu avem voie. S-au trezit brusc. E bine, am inceput sa ii deranjam", spune Andrei Rosu."Daca ne ridica pe sus eu zic ca este cazul sa veniti aici, pentru ca nu se mai poate", a continuat protestatarul.