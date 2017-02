Sorin Grindeanu: Din cauza intarzierii in promulgarea bugetului, sunt puse sub semnul intrebarii masurile din programul de guvernare

Masurile din programul de guvernare sunt puse sub semnul intrebarii, din cauza ca este intarziata promulgarea Legii bugetului, sustine premierul Sorin Grindeanu."Acele masuri noi pe care le-am luat si pe care le aveam in programul de guvernare, din cauza nepromulgarii bugetului inca, sunt puse sub semnul intrebarii. Noi ne-am facut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevazut banii in buget pe toate aceste masuri", a declarat Grindeanu, la inceputul sedintei de guvern de joi. Legea bugetului se afla la Presedintie pentru promulgare.Acesta sustine ca efectele se vor vedea si asupra autoritatilor judetene."Toata aceasta intarziere se duce in lant nu doar catre ministerele pe care dumneavoastra le coordonati, ci si catre autoritatile judetene, autoritatile locale, toate lucrurile care decurg pe piramida in jos spre o buna functionare a statului. Si asa eram destul de intarziati datorita programului electoral, datorita tuturor lucrurilor pe care dumneavoastra le stiti si care nu au depins de noi", a mai transmis premierul ministrilor prezenti la sedinta de Guvern.Parlamentul Romaniei a transmis pe 13 februarie spre promulgare Legea bugetului de stat pe anul 2017.