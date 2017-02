Fostul primar PSD din Navodari, condamnat pentru dare de mita si judecat pentru abuz in serviciu, a cerut in instanta suspendarea si anularea OUG 14

Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel Constanta, Nicolae Matei a depus la instanta o cerere de suspendare a OUG 14, pe data de 14 februarie, iar pe 15 februarie a depus o solicitare legata de anularea actului administrativ respectiv.Nicolae Matei a fost condamnat, in februarie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la un an si jumatate de inchisoare cu executare pentru dare de mita, fiind incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. In iunie 2016, fostul primar a fost eliberat.In aprilie 2014, Nicolae Matei fusese condamnat de Tribunalul Constanta la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru dare de mita. Instanta a mai hotarat atunci si confiscarea celor doua loturi de teren care au fost date drept mita.Nicolae Matei a fost trimis in judecata in decembrie 2012, fiind acuzat ca a cerut sefului Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, denuntator in cauza, sa-i ofere protectie in anchetele penale care-l vizau si sa intervina in aceste anchete pe care primarul le considera abuzive, nejustificate si motivate politic. Matei i-ar fi promis ofiterului de politie doua loturi de teren situate in Navodari, cu o valoare de piata de peste 46.000 de euro.Nicolae Matei mai este judecat, intr-un alt dosar, pentru abuz in serviciu in forma continuata, tentativa la abuz in serviciu, dare de mita si constituire de grup infractional organizat. Inceput la Curtea de Apel Constanta, procesul a fost stramutat apoi la Curtea de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen in acest dosar este pe 7 martie.Nicolae Matei a fost primar al orasului Navodari din anul 2008, din partea PSD.