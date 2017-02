Bilantul DIICOT: Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in 2016 a fost de 4,2 miliarde de lei

Seful statului a fost intampinat, la sosire, de seful DIICOT, Daniel Horodniceanu.La sedinta de bilant a DIICOT participa si ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, precum si procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Potrivit raportului de activitate, prejudiciul total cauzat prin savarsirea infractiunilor, in dosarele solutionate in 2016 in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a fost de 441.422.564 lei si 37.116.224 euro (in total - aproximativ 135.428.599 euro), fata de 651.667.427 lei si 27.696.393 euro (in total - aproximativ 172.833.904 euro) in 2015."Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in dosarele solutionate in anul 2016 a fost de 209.037.298 lei (aproximativ 46.556.191 euro fata de 525.868.002 lei (aproximativ 117.119.822 euro) in 2015. Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in cursul anului 2016 a fost de 4.216.910.789 lei", se mai arata in raport.