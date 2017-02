Tania Bruguera, artista cubaneza de talie mondiala, activista si posibila candidata la presedintie, le da un sfat romanilor: "Creati-va propriul Wikileaks!"

​VIDEO Corespondenta de la Berlin

Filmul prezentat in sectiunea Panorama Dokumente rezuma o sedinta de terapie pe care Tania Bruguera a avut-o in decursul a doua zile cu psihiatrul american Frank Ochberg, specializat in stress posttraumatic si sindrom Stockholm. Bruguera l-a consultat pentru a se elibera de povara a opt luni petrecute intr-o inchisoare cubaneza.In decembrie 2014, dupa ce Barack Obama anuntase relaxarea relatiilor americano-cubaneze, Bruguera a vrut sa refaca un performance mai vechi in care oamenii sa vina sa spuna la un microfon instalat in Plaza de la Revolución din Havana ce doresc pentru tara lor - o pledoarie, in fond, pentru libertatea de expresie.Artista a fost arestata cu doua ore inaintea performance-ului si, dupa alte trei arestari consecutive, i-a fost retras pasaportul. Opt luni mai tarziu a fost eliberata si s-a reintors la New York. In octombrie 2016 a anuntat ca vrea sa candideze la alegerile prezidentiale din 2018.Ca si in cazul lui Oleg Sentsov, prezentat de HotNews.ro zilele trecute aici si aici , puterea de la Havana o hartuieste pe Tania Bruguera pentru a le demonstra celorlalti ca, daca un artist de talie internationala, fiica de fost diplomat si ministru al lui Fidel Castro e pedepsita, oricine poate pati la fel.Tania Bruguera: Fiind din Romania, cred ca intelegeti ce sanse am. (Rade). Pentru mine important nu e sa castig, ci sa provoc un dialog. In conditiile actuale ar fi aproape imposibil sa castig, dar nu se stie niciodata. Ce imi propun e sa creez conditiile pentru aparitia unei dezbateri si a unui nou mod in care oamenii sa se raporteze la ei insisi, in loc sa stea inerti si sa astepte ordine. Am niste calitati si vreau sa le pun in folosul celorlalti. Luna viitoare o sa lansez un material video in care sa-mi expun platforma. Sloganul campaniei va fi: “Transforma-ti dorintele in fapte!”Tania Bruguera: Voi deschide arhivele si voi organiza audieri publice colective despre istoria reala a Cubei. Intr-un mod constructiv, nu pentru a baga oameni la inchisoare sau pentru a-i pedepsi, ci pentru a scoate la lumina niste lucruri si a avea discutie in cel mai pasnic mod cu putinta. Si cu dorinta de a ierta, pentru ca altfel nu poti merge mai departe, doar daca nu omori pe cineva.Al doilea lucru ar fi rescrierea Constitutiei intr-un mod asemanator cu Constitutia SUA, unde exista mai multe institutii ale statului astfel incat sa nu poata aparea dictatura. Noi am avut trei dictatori in aproape o suta de ani: Machado, Batista si Fidel Castro.Tania Bruguera: Multe, doua sau trei. In Cuba e foarte important ce va face urmatoarea persoana care va fi aleasa presedinte pentru ca, daca va face greseli, oamenii vor incepe sa se gandeasca la Fidel ca la un sfant si vor uita toate lucrurile oribile pe care le-a facut.In prezent nu sunt atat de multi care il regreta pe Fidel pentru ca locul lui a fost luat de fratele sau, iar acum suntem in perioada de formare a capitalismului si a claselor sociale dar, probabil, cand capitalismul se va fi instalat si nu va fi cineva care sa se ingrijeasca de justitia sociala, unii ar putea incepe sa-l regrete.Tania Bruguera: Cred ca in momentul de fata cei care sunt la putere se straduiesc sa capete cat mai multa putere economica pentru a se salva, dar si ca sa incerce sa influenteze politic prin bani. Cuba are doua clase sociale - de-a parte sunt oamenii obisnuiti, de cealalta VIP-urile: straini care locuiesc temporar in Cuba, cei din Guvern si rudele lor, cubanezi care s-au intors sa faca afaceri si artistii influenti.Tania Bruguera: Fidel Castro a murit, de fapt, in 2006. Pentru multi cubanezi asta e senzatia. Acela a fost momentul cand l-am vazut cazand la televizor, apoi s-a operat si s-a imbolnavit. Atunci a disparut in mod simbolic. Fratele lui a preluat fraiele si a venit cu alte idei, cu alt spirit.Cand Raúl a preluat puterea, oamenii si-au pus mari sperante in el pentru ca parea mult mai deschis si mai dornic sa afle ce cred oamenii, dar asta s-a dovedit de fapt teatru. Daca spui azi ce crezi la serviciu, esti dat afara. Oamenii si-au pus a doua oara sperante in intalnirea dintre Raúl si Obama pentru ca s-au gandit ca, daca lucrul asta incredibil s-a intamplat, exista posibilitatea ca lucrurile sa se schimbe.Tania Bruguera: Da. Am crezut ca aceasta intalnire va scutura bine de tot sistemul. De asta am organizat performance-ul cu oamenii venind la microfon si spunand ce-si doresc pentru tara lor. Cei de la Guvern ma intrebau daca e momentul potrivit pentru asa ceva. “Nu e niciodata momentul potrivit pentru voi, dar pentru un artist fiecare moment e potrivit.”Tania Bruguera: Nu eram acolo, pentru ca apartamentul meu fusese inconjurat de politie de la 5 dimineata, dar am vazut niste poze pe urma si am remarcat patru grupuri distincte. Unul era format din jurnalisti, al doilea din artisti si activisti, al treilea din trecatori curiosi, iar al patrulea din oameni despre care nimeni nu stia cine erau, doar ca pareau foarte aparte. Venisera, ca sa zic asa, sa controleze situatia.Din fotografii parea sa fie multa lume, desi Plaza de la Revolución e foarte mare si n-o poti umple decat cu jumatate de milion de oameni. Mi-a placut proportia asta pentru ca arata discrepanta dintre putere si cativa oameni.Tania Bruguera: Exista, dar nu prea cred ca o sa le arat pentru ca nu vreau sa creez probleme. Oamenii au reactionat foarte bine si au fost deschisi ideii de a participa la proiect, desi 85 dintre ei au fost pe urma dusi la inchisoare si retinuti pentru o scurta perioada. M-am zbatut ca ei sa fie eliberati si au fost.Fragment dintr-o reluare a performance-ului Tatlin’s Whisper #6 de la Tate Gallery din Londra, 2015:Tania Bruguera: Peste tot. De cate ori revin in Cuba, sunt retinuta la aeroport pentru o ora, doua - timp in care sunt intrebata de ce vin, de ce vin acum, ce vreau sa fac in Cuba, cu cine planuiesc sa ma intalnesc. Cred ca strategia e sa ma faca sa nu mai vin si sa-mi arate ca ei detin puterea.Ultima oara cand am fost in Cuba, acum trei saptamani, m-am dus cu un ajutor umanitar pentru victimele uraganului Matthew. A doua zi urma sa ma intorc. Cand trebuia sa trec prin detectorul de metale, m-am auzit strigata. M-am intors, m-au pus sa astept, dar nu s-a intamplat nimic. Mi-au cautat prin bagaj doar ca sa se afle-n treaba. Au vrut sa ma sperie. Cateva zile mai tarziu, cineva a trolat un text idiot si a ilustrat cu o poza cu mine la aeroport in acea zi.Cine poate sa-ti faca fotografii dupa ce ai trecut de zona de securitate? Numai ei. Au multi troli care scriu mereu pe internet lucruri urate despre mine. Nivelul de intensitate al atacurilor depinde de nivelul confruntarii.Tania Bruguera: Sunt multe lucruri pentru care trebuie luptat in acest moment si depinde de tine daca alegi sa lupti sau sa uiti chestiile astea, dar anul trecut cand am fost victima multor astfel de atacuri, le-am spus la interogatorii: “Am multi prieteni hackeri si o sa-i pun sa afle cine sunt acesti troli. Pentru ca stiu ca sunt oamenii vostri si, dupa ce o sa aflu, o sa-i dau in judecata pentru defaimare.” Asta i-a pus in garda un pic.Tania Bruguera: Am prieteni acolo si stiu ca exista oameni care inca se tem de ce li s-ar putea intampla. Senzatia mea e ca Guvernul ma foloseste ca tap ispasitor. Cred ca oamenii nici nu incearca sa miste ceva pentru ca se gandesc ca ce mi s-a intamplat mie li se poate intampla si lor. Singurul lucrul care ma ajuta e sprijinul international.Exista in Cuba oameni care sunt foarte mandri de mine, dar si oameni care ma considera o oportunista sau care spun ca nu vreau decat sa fiu celebra, dar ei nu inteleg ca eram deja o persoana cunoscuta, cu 20 de ani de cariera in spate si ca am proiecte care s-au oprit datorita implicarii mele politice.Tania Bruguera: Exact. O sa va spun ceva interesant. In prima noapte pe care am petrecut-o in inchisoare mi s-a intamplat ceva ciudat - am simtit injustitia ca pe o senzatie fizica. Mi se intampla o nedreptate, nu facusem nimic rau. In general, noi ne gandim la nedreptate ca la un concept, dar am simtit-o ca pe o senzatie corporala si asta mi-a dat multa energie pentru ca am inteles pe ce trebuia sa ma concentrez.Tania Bruguera: Am aflat ca trebuie sa continui. Banuiam, mai ales ca citisem Hannah Arendt, dar mi-a devenit mult mai clar ca sunt mai puternica decat credeam. Ideea n-a fost de a avea o conversatie cu psihiatrul si de a scoate un film din ea, ci de a le permite cubanezilor sa se vada prin mine. In Cuba eroii sunt foarte indepartati, sunt ca niste sfinti, dar filmul le permite oamenilor sa vada pe cineva super-vulnerabil intr-un moment intim. Cred ca e important sa inteleaga ca puterea sta in acceptarea propriilor vulnerabilitati.Tania Bruguera: Da, dar nimeni n-are incredere in ei pentru ca lucreaza pentru stat si te toarna pe urma. (Rade.).Tania Bruguera: Cred ca o solutie ar fi ca oamenii sa se implice mai mult in politica si sa creeze dezbateri fara ajutorul politicienilor pentru ca politicienilor nu le pasa. Un alt sfat ar fi sa va creati propriul Wikileaks - un Romleaks.