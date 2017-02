Femeia care a atacat in instanta OUG 14 a participat la dezbaterea de la Ministerul Justitiei, fiind invitata de Florin Iordache in biroul sau

Luiza Cazanescu, femeia care a atacat in contencios administrativ Ordonanta de Ordonanta de Urgenta 14, prin care sunt abrogate prevederile Ordonantei de Urgenta 13, de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, a participat, in 30 ianuarie, la dezbaterea organizata de Ministerul Justitiei "Va rog, domnule ministru, sa fiti barbat de stat, sa promovati aceste ordonante in regim de urgenta si sa dati pe urma si amnistie, sa tineti cu populatia. Am avut 800 de dosare civile si 46 de dosare penale, mi s-au inventat tot felul de mizerii. Eu vorbesc concret. Va rog sa aveti curajul sa luptati impotriva securitatii care a invadat toate organismele statului, i-au scos pe copiii astia in strada. Eu am un magazin si vorbesc cu studentii care au iesit in strada si majoritatea au recunoscut ca au fost platiti", a spus ea la dezbatere, starnind proteste din partea salii."Nu va e rusine? Rusine sa va fie", i-au strigat cativa oameni din sala.Ulterior dezbaterii, Luiza Cazanescu si o femeie care a sustinut ca fiul ei a furat "decat" trei masini au fost invitate de ministrul Florin Iordache in biroul sau.De altfel, in timpul dezbaterii, femeia care sustinea ca baiatului ei i s-a facut o nedreptate a spus ca vrea sa discute personal cu ministrul, iar Florin Iordache a aprobat din cap.Astfel ca, dupa dezbatere, cele doua femei si Florin Iordache au mers impreuna, discutand, aproximativ 40 de metri pana la biroul ministrului, in care au intrat toti trei.Cazanescu a fost condamnata de Tribunalul Dambovita, in 15 iulie 2016, la trei ani si doua luni de inchisoare, fiind acuzata de complicitate la abuz in serviciu.Decizia nu a fost definitiva, recursul judecandu-se, in prezent, la Curtea de Apel Ploiesti.Luiza Cazanescu, administrator al SC Luisa Casa de Moda SRL, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA la 3 decembrie 2010, alaturi de alte cinci persoane, acuzate si ele de abuz in serviciu.Potrivit procurorilor, in perioada octombrie 2003 - octombrie 2005, inculpatii Marius Daniel Pietricica, in calitate de director ARDAF Dambovita, Marius Cristian Stan, in calitate de director adjunct asigurari ARDAF Dambovita, Loredana Silvia Iacob, sef birou contabilitate si Cristina Sanpetrean, inspector verificator in cadrul SCAsigurare Reasigurare ARDAF SA - Sucursala Dambovita, au aprobat incheierea mai multor contracte (de consultanta, de inchiriere si de marketing) intre ARDAF Dambovita si firmele reprezentate de Luiza Cazanescu si Ioan Igescu in conditii nelegale si cu incalcarea atributiilor de serviciu, derularea acestora fiind, de asemenea, contrara normelor ARDAF si prevederilor legale.Contractele de consultanta vizau promovarea si vanzarea politelor "Caminul", asigurari de sanatate si asigurari de viata, instruirea agentilor de asigurari si distribuirea de fluturasi publicitari, iar contractele de marketing aveau ca obiect prestarea serviciilor de promovare si publicitate a produselor de asigurare ARDAF, mai arata anchetatorii."Aceste contracte au fost decontate in conditiile in care inculpatul Igescu Ioan, prin SC GTransoceanic SRL. nu a prestat niciun serviciu in favoarea ARDAF iar Cazanescu Luiza nu a respectat clauzele contractuale in integralitatea lor", potrivit DNA.Prejudiciul adus ARDAF Bucuresti in acest caz ar fi fost de 6,7 milioane de lei (1,8 milioane de euro, la cursul din octombrie 2005), suma pentru care ARDAF s-a constituit parte civila in dosar, au mai sustinut procurorii.