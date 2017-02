CNCAN: In curtea Muzeului de Geologie concentratia de radon este de 5 ori mai mica decat limita admisa pentru populatie

Exponatele reprezentate de fosilele si esantioanele de minerale si roci expuse in Muzeul de Geologie, precum si oasele de mamut fosilizate depozitate in curtea interioara a muzeului nu prezinta risc radiologic pentru vizitatori, pentru riverani si pentru angajatii muzeului, este concluzia expertilor de la CNCAN."Pe intreaga limita ce desparte incinta in care e localizat Muzeul de Geologie de riverani, precum si in spatiul verde din fata intrarii principale in muzeu (inspre bulevardul Kiseleff), respectiv spre Piata Victoriei, debitul echivalentului de doza ambiental este in limitele de variatie ale fondului natural de radiatii, iar concentratia radonului nu depaseste valoarea de 30 Bequerel (Bq)/metri cubi, fiind de circa opt ori mai mica decat limita de 250 Bq/metri cubi admisa pentru persoane din populatie de Directivele Comunitatii Europene", se arata in raspunsul CNCAN pentru News.ro.Recomandarea specialistilor este ca "trebuie mentinut controlul accesului personalului in buncarul subteran in care sunt depozitate esantioanele de roci si minerale care s-a dovedit ca are un continut mai ridicat decat fondul natural de elemente radioactive in respectivele roci, nereprezentand niciun fel de risc radiologic pentru personalul muzeului sau pentru populatie in general".Gazeta Sporturilor a prezentat marti datele unui raport realizat in mai 2016 si tinut secret, conform caruia nivelul radiatiilor in curtea si in pivnita Muzeului National de Geologie este mult peste limita admisa, ceea ce periciliteaza sanatatea angajatilor. Cifrele anuntate initial de jurnalisti indicau valori foarte mari, ulterior dovedindu-se ca raportul continea erori de redactare a numerelor, fiind folosite si virgula, si punctul pentru a separa ordinele de marime.Si Institutul Geologic al Romaniei a precizat intr-un comunicat ca valorile medii de radiatii inregistrate in salile de expozitie ale Muzeului National de Geologie sunt sub fondul natural de radiatii, media anuala fiind de 1,01 mSv/ an. Si Ministerul mediului a verificat valorile de radiatii din zona si a constatat ca nu afecteaza mediul inconjurator si sanatatea populatiei, acestea incadrandu-se in limita de variatie a fondului natural de radiatii.