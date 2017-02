A 16-a zi de proteste: Circa 200 de manifestanti s-au strans in Piata Victoriei

Peste 200 de manifestanti in PiataAproape 150 de manifestanti la aceasta ora. Se striga "Hotii" si "DNA sa vina sa va ia".Circa 100 de persoane manifestau miercuri seara, in jurul orei, in Piata Victoriei, in cea de-a 16-a zi consecutiva de proteste antiguvernamentale.O parte din lume agita pancarte si steaguri tricolore, in timp ce multe din masinile care trec prin Piata Victoriei claxoneaza in semn de sustinere. Se striga "Demisia", "Jos Dragnea!" sau "Rezistam!"