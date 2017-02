O persoana condamnata pentru abuz in serviciu cere in instanta anularea OUG 14

Potrivit portalului instantelor, Luiza Cazanescu si firma SC Luisa Casa de Moda SRL au deschis pe 10 februarie la Curtea de Apel Bucuresti trei procese impotriva Guvernului, prin care solicita suspendarea si anularea OUG 14.Luiza Cazanescu a fost trimisa in judecata de DNA in anul 2010 pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma continuata si calificata, ea fiind condamnata in iulie 2016 de Tribunalul Targoviste la 3 ani si 2 luni inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, iar recursul se judeca la Curtea de Apel Ploiesti.Luiza Cazanescu mai are la activ o condamnare de 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare data de Curtea de Apel Bucuresti in aprilie 2013, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, aceasta pedeapsa fiind contopita cu cea data de Tribunalul Targoviste.In anul 2010, procurorii DNA au trimis in judecata doi fosti directori ai SC Asigurare Reasigurare ARDAF SA - sucursala Dambovita si a alte patru persoane pentru prejudicierea societatii cu peste 1,8 milioane euro.Astfel, au fost trimisi in judecata Marius Daniel Pietricica, fost director al ARDAF Dambovita, si Marius Cristian Stan, fost director adjunct asigurari la aceeasi societate, ambii pentru doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata si doua infractiuni de instigare fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata.Pentru infractiuni similare au fost deferiti justitiei Loredana Silvia Iacob, fost sef birou contabilitate, Cristina Sanpetrean, fost inspector verificator, ambele de la ARDAF Dambovita, Luiza Cazanescu, administrator al SC Luisa Casa de Moda SRL Bucuresti, si Ioan Igescu, administrator al SC Transoceanic SRL Targoviste.Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2003-octombrie 2005, Pietricica, Stan, Iacob si Sanpetrean au aprobat incheierea mai multor contracte - de consultanta, de inchiriere si de marketing - intre ARDAF Dambovita si firmele reprezentate de Luiza Cazanescu si Ioan Igescu in conditii nelegale si cu incalcarea atributiilor de serviciu, derularea acestora fiind, de asemenea, contrara Normelor ARDAF si prevederilor legale.Contractele de consultanta vizau promovarea si vanzarea politelor Caminul, asigurari de sanatate si asigurari de viata, instruirea agentilor de asigurari si distribuirea de fluturasi publicitari, iar contractele de marketing aveau ca obiect prestarea serviciilor de promovare si publicitate a produselor de asigurare ARDAF."Aceste contracte au fost decontate in conditiile in care inculpatul Igescu, prin SC Transoceanic SRL, nu a prestat niciun serviciu in favoarea ARDAF, iar Luiza Cazanescu nu a respectat clauzele contractuale in integralitatea lor. Prejudiciul total retinut in dauna ARDAF se ridica la suma de aproximativ 6, 8 milioane lei, echivalentul a peste 1,8 milioane euro, calculat la cursul din luna octombrie 2005, suma pentru care persoana juridica ARDAF s-a constituit parte civila in procesul penal", mai spuneau procurorii.