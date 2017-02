Proiect de lege in Oklahoma: Femeile sa ceara acordul partenerilor inainte sa poata face avort

Justin Humphrey este reprezentantul legislativului statal care a propus noul proiect controversat, dupa ce le-a descris pe femei drept "gazde" si a sustinut puterea de decizie a barbatilor. Opozantii sustin ca un asemenea proiect legislativ injoseste femeia.Acest proiect legislativ le va permite barbatilor sa solicite un test de paternitate inainte de procedura, insa exista exceptii pentru femeile violate sau victime ale unor relatii incestuoase.Parlamentarii din Oklahoma au decis ca proiectul legislativ va putea sa fie votat in plen, in conditiile in care ce miscarea antiavort se bucura de un sprijin ridicat dupa investirea lui Donald Trump.Presedintele Trump a sugerat la un moment dat ca femeile care recurg la avort ar trebui sa fie pedepsite prin lege si a promis nominalizarea unui judecator antiavort la Curtea Suprema.Cel putin 11 proiecte legislative care limiteaza drepturile femeilor ce recurg la avort au fost inaintate de la inceputul anului legislativului din Oklahoma.Unul dintre aceste proiecte legislative vizeaza catalogarea procedurii de avort drept omor din culpa, insa este putin probabil ca un asemenea proiect sa primeasca voturile necesare in Oklahoma.