Profesoara de la Seminarul Teologic din Piatra Neamt, retinuta dupa ce ar fi intretinut relatii sexuale cu un elev care apoi s-a sinucis

Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Neamt, Elena Bulgarea, a declarat, miercuri, ca profesoara a fost retinuta marti, pentru act sexual un minor.Cadrul didactic va fi prezentat, miercuri, instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Potrivit anchetatorilor, profesoara, care preda limba romana la Seminarul Teologic din Piatra Neamt, este acuzata ca a intretinut relatii sexuale cu un elev de clasa XI-a, timp de aproape jumatate de an. In luna noiembrie a anului trecut, adolescentul s-a sinucis, iar politistii au deschis o ancheta in acest caz.Elena Bulgarea a precizat ca cercetarile in cazul profesoarei au fost declansate in urma anchetei facute dupa sinuciderea elevului.Cadrul didactic a fost audiata de politisti si ulterior retinuta.Conform presei locale, profesoara este casatorita cu un preot si are trei copii.