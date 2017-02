Sorin Moisa, despre tratatul comercial dintre UE si Canada: Motivul fundamental pentru care am sustinut cu tarie CETA este simplu: E bun pentru Romania

"Motivul fundamental pentru care am sustinut cu tarie CETA este simplu: tratatul este bun pentru Romania. Este bun economic, in special pentru IMM-urile romanesti din domenii precum masini si echipamente electrice, constructii navale, medicamente, mobila, agricultura, imbracaminte, textile, ceramica. In toate aceste domenii se elimina taxele vamale la exporturile europene in Canada, se simplifica birocratia vamala si se faciliteaza trimiterea de personal calificat in Canada pentru a presta servicii precum mentenanta in faza de post-vanzare", a declarat europarlamentarul roman, intr-un comunicat remis HotNews.ro.Acesta a precizat ca singurul domeniu unde ar fi existat un pericol real pentru Romania de expunere la concurenta din partea Canadei ar fi fost cel al carnii de pasare, care insa "a fost complet exclus de la liberalizare in CETA"."Acordul este bun pentru Romania si pentru ca va inlocui automat, in momentul intrarii definitive in vigoare, acordul existent intre Canada si Romania privind protejarea investitiilor, cu noi prevederi, care prin claritate si precizie exclud posibilitatea abuzurilor din partea investitorilor straini impotriva Statului Roman. In sfarsit dar de asemenea foarte important, este bun pentru ca duce la consolidarea relatiilor economice, politice si de securitate intre Europa si un partener NordAtlantic important al UE si Romaniei, intr-un moment de mare incertitudine geopolitica", arata Sorin Moisa.Citeste in atasament fisa oportunitatilor pentru Romania, in viziunea lui Sorin Moisa, si o comparatie intre vechiul sistem de protectie a investitorilor straini cu noul sistem de Curti de Investitii inclus in CETA.